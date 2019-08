El govern de Colau defensa la «vigència» del pla que limita l'obertura d'hotels

La tinent d'alcaldia d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha defensat la "vigència" del Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments turístics (PEUAT), que veta l'obertura de nous allotjaments hotelers al centre de la ciutat. Sanz s'ha expressat així en una roda de premsa aquest dijous, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi tombat íntegrament el pla en la sentència que respon al recurs de l'Hotel Viena SA.La sentència conté el vot particular d'una magistrada que no està d'acord amb la decisió adoptada pel tribunal i, precisament, aquest és un dels arguments als quals s'aferra el govern municipal. "Hi ha dubtes jurídics i interpretacions diverses", ha valorat Sanz.La tinent d'alcaldia ha recordat que la sentència no és ferma i ha avançat que l'Ajuntament demanarà un aclariment al TSJC. Si el tribunal manté la seva postura, el consistori presentarà un recurs al Tribunal Suprem amb tota probabilitat.Sanz també ha reivindicat els objectius del PEUAT i ha defensat que representa una eina al servei de l'"interès general" de la ciutat. La tinent d'alcaldia també ha recordat que tota la resta de sentències emeses pels tribunals en relació al pla reconeixen la competència de l'Ajuntament de Barcelona per regular el turisme a través d'una eina d'aquestes característiques.El PEUAT va ser una de les mesures estrella aprovades pel govern de Colau el passat mandat i l'executiu local manté la voluntat de "posar ordre" a l'obertura d'allotjaments turístics. "Veníem d'anys de barra lliure", ha etzibat Sanz.La tinent d'alcaldia també ha assegurat que l'Ajuntament ja preveia que hi haurà "reticències" a l'aprovació del pla, tenint en compte la cascada de recursos presentats per operadors turístics.Mentrestant, el Gremi d'Hotelers ha celebrat la sentència del TSJC i consideren que la decisió del tribunal permet "dinamitzar" el sector i preservar la seva "excel·lència".L'Ajuntament afronta ara un nou camí judicial, mentre que l'acord de govern entre els comuns i el PSC ja preveia una revisió del PEUAT, que els socialistes van aprovar, però amb reticències en relació a alguns punts. Per exemple, el que obliga els hotelers barcelonins a reduir un 20% les places hoteleres disponibles si decideixen fer una gran reforma del seu establiment. Un punt que ja havia estat tombat prèviament pel TSJC.

