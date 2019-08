Puigdemont veuria «preocupant» una deriva «antipartits» de l'independentisme

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha llençat un avís aquest dijous a l'ANC, organitzadora de la manifestació independentista de la Diada. Des d'una entrevista concedida a El Punt Avui , ha reaccionat així a la decisió dels exconsellers i exdirigents d'ERC Anna Simó i Josep Huguet de no assistir a la mobilització per la crítica que asseguren que l'ANC fa contra els partits i en concret contra els republicans. "Entenc que la Diada apel·la a tothom, a totes les sensibilitats independentistes i em sabria greu que no hi anessin quan han estat lluitant des que l’independentisme era minoritari", afirma Puigdemont, però aprofita per avisar que tot i no veure-hi "cap tragèdia" en la decisió de l'ANC de no convidar a polítics a la fila zero, veuria "preocupant que hi hagués una deriva antipolítica i antipartits"."No ens ho podem permetre perquè ens necessitem tots", assegura l'expresident. Malgrat això, no ha volgut deixar passar l'oportunitat de relacionar la decisió de Simó i Huguet amb la "desunió" de l'independentisme de la que ve alertant últimament. "Aquesta és una de les conseqüències de la teoria de la desunió. Tots aquells que l’han sembrat no es poden sorprendre que ara hi hagi gent que faci el mateix", ha etzibat en parlar del cas de Simó i Huguet.

