Troben un nou sistema solar amb un planeta potencialment habitable

El telescopi espacial TESS ha capturat les imatges dels planetes Foto: Europa Press

Un equip de 70 astrònoms de set països liderat per científics espanyols ha descobert un nou sistema solar proper amb tres planetes, segons ha informat de El País . Els planetes, que orbiten al voltant d’una estrella nana vermella de gairebé un terç de la massa i tamany del Sol, estan a una distància relativament propera: a 31 anys llum del sistema solar, a la constel·lació Hydra. Un dels planetes és potencialment habitable.La revista científica Astronomy and Astrophysics ha publicat l’estudi de l'equip. Les observacions apunten que el planeta en qüestió compta amb una temperatura d’equilibri de 53 graus sota zero, extremadament freda. Si els estudis confirmen que té atmosfera, però, la temperatura mitjana de l'aire en la superfície seria major i, per tant, compatible amb la presència d’aigua líquida i de vida.El descobriment ha estat possible gràcies a les dades recollides pel telescopi espacial TESS de la NASA. Les alarmes van saltar el passat 13 d’abril després d'una observació en què l’instrument va captar el debilitament de la llum d’una estrella perquè un planeta passava davant d’ella. Posteriorment, es van fer investigacions que van descobrir l’existència de dos mons més.En concret, el planeta que podria albergar vida ha estat batejat com CJ 357 d. Es tracta del més allunyat de l’estrella, dona una volta al seu astre cada 55 dies i es troba a una distància que s'aproxima al 20% de la distància de la Terra al Sol. "Si aconseguim confirmar que té atmosfera estaríem davant el planeta habitable més proper que transita davant de la seva estrella", ha explicat a El País Enric Pallé, astrofísic de l'IAC i coautor de l’estudi.

