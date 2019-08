​Pagesos de l'incendi de l'Ebre consideren insuficient el pla de xoc del Govern

Pagesos afectats per l'incendi del juny a la zona de la Ribera d'Ebre , les Garrigues i el Segrià consideren insuficient el pla de xoc anunciat per la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, que va proposar ajudes directes per la neteja dels boscos cremats i crèdits tous pels propietaris de finques afectades.El president d'Asaja i portaveu dels agricultors afectats per l'incendi de Ribera d'Ebre, Pere Roqué, diu que els pagesos estan "desil·lusionats" amb la proposta ja que abans de la mesura del crèdit tou cal primer que hi hagi una ajuda directa a les explotacions. Per aquest motiu anuncien una nova manifestació per diumenge a les 18h a Flix (Ribera d'Ebre) i reclamen una reunió urgent amb Jordà la setmana que ve. Lamenten que se'ls emplaci al setembre i li recorden que "els pagesos afectats no marxen de vacances".La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, va anunciar una ajuda directa per netejar els boscos de la fusta cremada, que es farà aquest agost, i una línia de crèdits de 5 milions d'euros, els interessos dels quals aniran a càrrec del departament. També va anunciar una inversió de 3,5 milions d'euros per estendre el reg de suport a tota la zona afectada per l'incendi. D'ajuts a fons perdut, Jordà es va emplaçar a seguir-ne parlant al mes de setembre, depenent també dels pròxims pressupostos, tot i que es va comprometre a estudiar cas per cas totes les demandes i necessitats.Els agricultors i ramaders afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre no en tenen prou i reclamen ajudes directes per recuperar les seves explotacions. "La mesura del crèdit pot ser interessant, sempre i quan primer hagi una ajuda directa per tirar endavant, per a aquelles explotacions que els calguin més diners a més de l'ajuda directa", explica Roqué.Roqué lamenta que des del departament es bloquegi una solució ràpida i es digui que fins al setembre no es pot parlar d'ajudes directes. "La gent del camp no marxa de vacances. Estaran a les explotacions intentant treure tota la fusta cremada que tenen". És per això que exigeixen a la consellera una reunió "coherent" la setmana que ve amb els propietaris i des de Bovera (Garrigues) s'ha convidat Jordà perquè visiti el municipi i parli directament amb els afectats sobre el terreny.Des de l'anunci de la consellera aquest dimecres, els afectats estan reenviant un missatge de mòbil als seus contactes en què els fan saber que estan "cremats" i exigeixen que no se'ls "enganyi". Pregunten a la consellera d'Agricultura si sap "què vol dir ser agricultor". No entenen que el departament destini diners a netejar boscos cremats i que en canvi als pagesos els hi ofereixi crèdits tous. "No en volem de diners a tornar, volem diners a cost zero per reactivar les oliveres i finques cremades", concreten. Així, li pregunten a la consellera si s'ha preguntat "de què menjarà el pagès quan li arribin les factures del reg que ha hagut de reposar perquè s'ha cremat" i "què menjarà aquest hivern quan no tindrà ingressos perquè la seva collita ha minvat".

