Els propietaris de discoteques planten Batlle en la reunió sobre seguretat al Port Olímpic

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat aquest dimecres a la nit el reforç policial al Port Olímpic i el front marítim, després de l'homicidi del 28 de juliol. L'objectiu, segons el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, és "recuperar un oci pacífic, tranquil i de qualitat" a la zona.Batlle ha presidit aquest dijous una reunió per abordar aquest objectiu amb la participació de representants dels districtes de Sant Marti i Ciutat Vella, l'àrea de Serveis Socials, l'òrgan gestor del Port Olímpic, representants del gremi de restauració i de les empreses de seguretat que operen a la zona. En canvi, els propietaris de les discoteques han plantat Batlle, ja que tot i estar convocats a la trobada només hi ha assistit un dels 26 titulars d'espais d'oci nocturn que hi ha a la zona. Sí que han assistit a la reunió propietaris de les discoteques del front marítim.El reforç policial al Port Olímpic i al front marítim es concretarà cada nit amb la presència de dos a quatre furgonetes de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra (Brimo) i la mateixa quantitat d'unitats de la Guàrdia Urbana.També s'incrementarà la presència d'unitats policials de seguretat ciutadana i Batlle ha avançat la voluntat de l'Ajuntament per instal·lar càmeres de videovigilància al Port olímpic.Segons el tinent d'alcaldia de Seguretat, el principal objectiu del dispositiu és garantir que els locals d'oci nocturn compleixen amb les ordenances i, en aquest sentit, ha assegurat que ha "trobat a faltar" la participació dels propietaris a la reunió. La vigilància es fixarà especialment en les entrades i sortides de persones als locals, el compliment de l'aforament permès i dels horaris i en el soroll que es produeixi a la zona, així com prevenir els delictes de violència sexual a la zona.Batlle també ha defensat que el consistori manté activa la seva tasca d'inspecció dels locals. Aquesta mateixa setmana el districte de Sant Martí va precintar dues discoteques per incompliment de les ordenances municipals. Els seus propietaris, però, van recórrer a la justícia, que els hi ha donat la raó i per tant continuen en funcionament.Més enllà de les mesures que s'apliquen amb urgència, l'Ajuntament també impulsarà la creació de dues comissions per abordar la seguretat al Port Olímpic i al front marítim, on la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Policia Portuària mantenen el dispositiu policial permanent contra la venda ambulant.Qui també s'ha pronunciat sobre el futur del Port Olímpic és la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, que ha recordat que les concessions dels locals acaben el 2020, any en què l'Ajuntament començarà a gestionar directament la zona.Fins ara, aquesta gestió és competència de la Generalitat, que ha acordat el traspàs amb el consistori a partir de l'any que ve. "Volem acabar amb l'oci nocturn actual, no és el que necessita el Pot Olímpic", ha insistit Sanz.La voluntat del govern municipal és destinar la zona a usos culturals, esportius i nàutics oberts a tota la ciutadania.

