Un inesperado ‘tsunami’ en una piscina de olas deja 44 heridos en #China

Una máquina defectuosa provocó que un torrente de agua arrollara a decenas de bañistas :O

30/7 pic.twitter.com/T8cuQk7cyQ — Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) August 1, 2019

Fins a 44 persones han resultat ferides per culpa d'un tsunami en una piscina d'un parc aquàtic de la Xina. Es tracta d'una piscina d'onades, però un problema tècnic va originar una onada gegant d'uns tres metres que va arrossegar tot el que es va trobar per davant, especialment banyistes.Diverses persones van sortir disparades de la piscina i cinc persones van haver de ser hospitalitzades. Segons els responsables del parc, l'avaria ja està resolta, però les autoritats han ordenat el tancament de la piscina mentre s'investiguen les causes de l'accident.

