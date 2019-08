VÍDEO Així es despleguen els antiavalots dels Mossos a la Mina per frenar la delinqüència

Aquest és el pla de xoc que estem duent a terme al barri de la Mina juntament amb la @PoliciaLocalSAB

✅ Reforç ordre públic

✅ Investigacions de la DIC

✅ Controls accessoshttps://t.co/3fZeigeVr5 pic.twitter.com/02FSpg9mdQ — Mossos (@mossos) July 31, 2019

Els Mossos d'Esquadra i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs han començat a desplegar el pla de xoc per garantir la seguretat al barri de la Mina. Així es va decidir després que el director general de la policia, Andreu Joan Martínez, i el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, es reunís aquest dimecres a la tarda amb l'alcalde de Sant Adrià, Joan Callau, per posar fil a l'agulla a l'augment de conflictivitat i l'activitat delictiva. El dispositiu s'ha iniciat aquest dimecres al vespre.A la reunió -on també va ser present el cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, David Boneta; la sotscap de la Regió Policial Metropolitana Nord, Alicia Moriana; el cap de la Comissaria de Badalona, Alfons Sarrias; el cap de la Policia Local de Sant Adrià, Josep Maria Molina, i diversos regidors i regidores- es va acordar reforçar la presència de la Brigada Mòbil (Brimo) per poder realitzar intervencions policials immediates i prioritzar les investigacions per part de la Divisió d'Investigació Criminal per neutralitzar el tràfic de drogues.Per altra banda, també es va acordar generar intel·ligència sobre l'activitat delictiva i les seves possibles connexions, i més controls als accessos per dificultar la compra de droga i disminuir la presència d'armes. Segons van anunciar, el pla de xoc -que comptarà amb la col·laboració de la policia local de Sant Adrià- es farà de forma mantinguda en el temps i amb un seguiment constant per tal de prendre noves mesures.Segons Martínez, les actuacions busquen "recuperar l'espai públic de la Mina". Malgrat que fa temps que s'hi treballa i s'han incrementat un 7,8% les detencions, va precisar, hi ha problemàtiques que s'han d'abordar de forma conjunta i "no es poden aturar només policialment". En aquest sentit, va prosseguir Sallent, "cal una estratègia policial de continuïtat i coordinada des del Barcelonès nord fins al Baix Llobregat sud". A més, va posar el crit al cel sobre el "retorn de l'heroïna a la Mina".Aquest pla se suma al que fa pocs dies ja es va anunciar a la ciutat de Barcelona en el marc de la Junta de Seguretat Local, amb l'objectiu comú de millorar els índexs de criminalitat a la capital catalana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor