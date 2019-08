​Detingut a Alacant el cap del macrofrau europeu que comerciava carn de cavall fent-la passar per vedella

La Guàrdia Civil ha detingut a Calp (la Marina Alta) Johannes Fasen, considerat com el principal artífex del macrofrau europeu de la carn de cavall destapat el 2013, pel qual ja ha estat condemnat a França, segons informa el Diari la Veu Segons informa la Direcció General de la Guàrdia Civil, la detenció es va practicar fa una setmana a requeriment de les autoritats franceses després d'haver estat condemnat per la justícia gal·la a dos anys de presó per la major estafa alimentària d'Europa, el cas Horsegate, que va destapar la comercialització de carn de cavall fent-la passar per vedella.Un escàndol que va saltar al Regne Unit el 2013, quan es va descobrir que una important empresa càrnia francesa havia venut centenars de tones de carn de cavall com si fora de vedella amb la qual es fabricaven plats precuinats, com ara lasanyes, musaques o xili.Encara que la trama va ser destapada al Regne Unit, aviat es va desentranyar que la xarxa tenia ramificacions en més d'una dotzena de països. Tant l'amo de l'empresa francesa com l'ara detingut i un altre ciutadà holandés van ser condemnats pel frau.No és la primera vegada que la Guàrdia Civil deté Fasen. Fa dos anys, al juliol del 2017, el Seprona l'arrestava també a Alacant en el marc de l'operació Gazel, que es va saldar amb 65 arrests d'empresaris, propietaris d'escorxadors i veterinaris.Fasen liderava aleshores l'estructura europea d'una trama relacionada amb el cas Horsegate i la seva missió se centrava en la venda de carn de cavall no apta per al consum humà.Aleshores, els investigadors van constatar que existia un entramat que adquiria cavalls en males condicions, vells o, simplement, sota la qualificació de 'No aptes per a consum', i els sacrificava en dos escorxadors concrets. Els animals procedien de Portugal i de diversos punts del nord d'Espanya i eren distribuïts de diverses formes.Les irregularitats investigades afectaven tant el procés de sacrifici dels animals com la posterior distribució de la carn en l'àmbit europeu, per la qual la trama arribava a embutxacar-se uns beneficis anuals de 20 milions d'euros.Aquests fets pels quals va ser detingut Fasen, que es trobava a Espanya en llibertat a l'espera de judici, són similars als que l'han fet ser condemnat a França pel tribunal de gran instància de París.Per això, davant la possibilitat que el condemnat pogués fugir, les autoritats franceses van cursar una ordre de detenció que es va fer efectiva el 23 de juliol per agents de l'equip de fugits de la UCO de la Guàrdia Civil i el Seprona. Després del seu arrest va ser posat a la disposició del jutjat central d'instrucció número 3 de l'Audiència Nacional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor