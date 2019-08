Un menor avisa al 112 que el seu pare havia intentat asfixiar la seva mare a Sants

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres a la tarda un home per haver agredit la seva parella al barri de Sants de Barcelona. La policia va ser avisada de l'agressió cap a les 6 de la tarda en un pis. Quan els agents van arribar-hi, l'home ja no hi era, però va ser arrestat poc després. Segons el diari El País , l'avís a la policia el va fer el propi fill de la parella trucant al telèfon d'emergències 112 i explicant que el seu pare havia intentat asfixiar la seva mare.

