​L'home sospitós de segrestar i agredir la seva exparella a Quart s'entrega a la policia

El sospitós de segrestar i agredir l'exparella amb un ganivet en un descampat de les Gavarres s'ha entregat aquest dimecres al vespre als Mossos d'Esquadra. La policia el buscava des de diumenge, quan la víctima va aconseguir escapar del seu captor i arribar caminant fins a una casa de Quart (el Gironès) on va demanar auxili a uns veïns.Segons el relat de la víctima, diumenge al vespre la seva exparella la va retenir i se la va endur fins a un mas situat a les Gavarres. Allà, la va tenir tancada durant hores. En plena matinada, pels voltants de les tres de la nit, l'home la va lligar i se la va endur amb el cotxe fins a un descampat situat entremig de la zona boscosa.Allà, l'agressor la va fer baixar del vehicle i la va agredir. Primer li va llançar un líquid irritant a la cara i després, la va ferir amb un objecte punxant. La víctima va poder escapar-se del seu captor i va fugir a través del bosc. Després de caminar durant força estona, la dona va arribar fins a Quart, on va demanar ajuda a uns veïns, que al seu torn van alertar els Mossos d'Esquadra.Arran de l'agressió, a la dona la van haver d'atendre a l'hospital Josep Trueta de Girona. Tot i que no presentava ferides de gravetat, la seva exparella sí que la va punxar a la zona del pit amb un ganivet, li va fer talls a les mans i també li va donar algun cop al cap.Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació i treballaven per localitzar l'agressor, que va fugir. Aquest dimecres al vespre, el sospitós s'ha entregat als Mossos d'Esquadra.

