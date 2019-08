«El triangle de les Bermudes» de Sort

Des de fa setmanes alguns conductors que aparquen el seu vehicle a l'avinguda dels Comtes de Pallars, una de les més cèntriques de Sort (el Pallars Sobirà), o a la plaça Santa Anna es troben que no poden tancar el seu vehicle amb el comandament a distància. El mateix els passa a alguns establiments de la zona, una de les que concentra més comerços i locals de restauració, amb les persianes i portes automàtiques dels magatzems.La majoria de conductors es troben que no poden tancar ni obrir el vehicle amb els comandaments però alguns pocs s'han trobat que no han pogut engegar el cotxe. En aquest cas la solució implica avisar una grua que desplaci el vehicle uns metres més lluny on ja no actua aquest inhibidor de freqüències i així poder-lo engegar amb normalitat.Després d'investigar la causa, els tècnics de l'Ajuntament han determinat que algú, amb voluntat o fortuïtament, utilitza la mateixa freqüència que aquests aparells electrònics i actua com a inhibidor. Ara, estan a l'espera que tècnics especialitzats es desplacin a Sort amb una antena especialitzada per poder determinar el lloc exacte d'on surt la freqüència que actua com a inhibidor de la resta.Raimon Monterde, alcalde de Sort, ha explicat que s'han posat en contacte amb els Mossos d'Esquadra per si disposen d'una unitat especialitzada en aquests casos i no han obtingut resposta favorable. El mateix ha passat amb la Generalitat, que no ha pogut atendre aquesta petició. Monterde ha dit que davant aquestes dues negatives l'Ajuntament ha contractat una empresa especialitzada per detectar l'origen del problema i poder solucionar aquest incident.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor