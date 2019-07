Consens per substituir els peatges per una tarifa plana temporal

El grup de treball sobre la gestió i el finançament del sistema de vies d'altes prestacions ha arribat a un consens sobre el model que ha de substituir els peatges de les autopistes i autovies catalanes i que ha de tenir dues etapes, una primera, amb l'establiment d'una tarifa plana temporal que donaria pas a un sistema més complex de pagament per distància. També s'ha acordat que el model de vinyeta ha de ser el mateix per totes les autopistes catalanes i ha proposat es faci una prova pilot del sistema a Catalunya.Sobre la taula no hi ha concrecions de preu ni de calendari d'implementació de l'Eurovinyeta, tots dos aspectes que depenen del govern de l'Estat. Per a detallar el camí a seguir, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha demanat al ministeri de Foment que es constitueix "un grup de treball bilateral".

