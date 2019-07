La justícia europea decidirà sobre la immunitat de Junqueras el 14 d'octubre

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es reunirà el 14 d'octubre per decidir si el líder d'ERC, Oriol Junqueras, té o no immunitat després que fos escollit com a eurodiputat a les eleccions del 26 de maig, segons ha avançat TV3 i ha confirmat. El Tribunal Suprem va impedir a Junqueras assistir a la presa de possessió de l'acta d'eurodiputat malgrat que sí que el va autoritzar a recollir la del Congrés dels Diputats.El Suprem va argumentar que prohibia a Junqueras recollir l'acta d'eurodiputat perquè el desplaçament a Brussel·les per la sessió constitutiva de la cambra europea posaria en un "irreversible perill" les finalitats del procediment judicial. Va ser aleshores quan la defensa de Junqueras va demanar al Suprem que preguntés sobre aquesta qüestió als jutges europeus. Tot i l'oposició tant de la Fiscalia com de l'Advocacia de l'Estat, finalment el tribunal va plantejar la qüestió al TJUE. El tribunal europeu resoldrà, doncs, si Junqueras pot anar a recollir l'acta i exercir almenys fins que no fos suspès per la mesa del Parlament Europeu com va fer la mesa del Congrés dels Diputats en una decisió farcida de polèmica perquè el Suprem no la va executar però va instar la cambra a fer-ho.Segons ha explicat la defensa de Junqueras a TV3, res fa pensar que una resolució favorable suposaria la sortida del dirigent de la presó, però donen per suposat que podria quedar bloquejada o endarrerida la sentència del Suprem sobre l'1-O. Tot i que es desconeix en quina data farà públiques Manuel Marchena les eventuals condemnes, el 16 d'octubre era una de les dates límit fixada en el calendari perquè és quan s'ha de revisar la presó preventiva de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que aleshores compliran dos anys privats de llibertat."Crec que estem abocats a no tenir sentència fins que es resolgui això i afrontar una situació molt crítica que és com es pot prorrogar el límit de dos anys de presó provisional per a tota aquesta gent", ha assegurat l'advocat Andreu Van den Eynde a TV3. Consultat per aquesta qüestió per aquest diari, ha argumentat que si es pregunta si Junqueras és immune és perquè des del Suprem s'accepta que "ho podria ser" i, en aquest cas, s'haura de demanar un suplicatori al Parlament Europeu per poder-lo jutjar.

