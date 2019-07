Carles Puyol: «Vaig dir dues vegades 'no' al Madrid»

L'excapità del Barça Carles Puyol serà el protagonista del programa Quan s'apaguen els llums, que s'estrena aquest dijous a TV3. El periodista Lluís Canut entrevistarà l'excentral blaugrana que revela, tal com explica Mundo Deportivo, que el Madrid el va intentar fitxar dues vegades: "Em van intentar fitxar dues vegades però jo ja estava en el millor club del món i volia guanyar títols amb el Barça. Per això em vaig quedar". I quan va ser? "La primera, després del marcatge a Luís Figo; i la segona, quan Camacho va ser entrenador del Madrid".Puyol, el capità més longeu de la història del Barça, també parla de la celebració del gol contra el Madrid en el ja etern 2 a 6 al Bernabéu. "La celebració em va sortir de dins. Marco pocs gols, però pensava que si en feia un l'havia de celebrar d'aquella manera", explica el central. Aquell dia, al camp del màxim rival, Puyol va besar el braçalet de capità amb la Senyera.Preguntat per si s'imagina un Barça presidit per Gerard Piqué, Puyol ha tirat d'humor. "T'imagines Piqué de president, Xavi d'entrenador i jo de director esportiu? Creus que ho faríem bé? Ens votaries?", ha deixat anar el capità.

