Presenten una querella per prevaricació contra Millo per inacció en les càrregues de l'1-O

Notícia important!!!

El Jutjat d’Instrucció nº 27 de Barcelona ha admès a tràmit la Querella presentada per Juristes per la República contra @EnricMillo per un possible delicte de prevaricació.

Avui ens han notificat la interlocutòria ...#seguim #1O #justícia pic.twitter.com/hjMa5f1Nl7 — Juristes per la República (@juristestgn) July 30, 2019

El jutjat d'instrucció número 27 de Barcelona ha preguntat a la Fiscalia la seva opinió sobre si ha d'admetre a tràmit o no una querella de Juristes per la República contra l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo per un presumpte delicte de prevaricació per la seva gestió durant l'1-O. Així s'especifica a la interlocutòria que el jutge ha fet arribar a totes les parts, entre elles el col·lectiu demandant, i que ha fet que aquests anunciessin a través de Twitter que s'admetia a tràmit la querella. En canvi, fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han aclarit que la interlocutòria no pressuposa l'admissió a tràmit i, de fet, afirmen que, fins ara, no s'ha admès ni hi ha cap investigat pels fets que es denuncien.La querella de l'entitat acusava Millo de prevaricació per omissió, arran de la seva "no actuació" com a delegat del govern espanyol quan es van produir les càrregues policials de l'1-O. En la querella s'especifica que la policia espanyola i, per extensió, Millo van actuar sense tenir en compte "danys personals i materials".

