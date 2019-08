Els Mossos despleguen els antidisturbis a la Mina per frenar la delinqüència

Els Mossos d'Esquadra i l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs promouran un pla de xoc per garantir la seguretat al barri de la Mina. Així s'ha decidit després que el director general de la policia, Andreu Joan Martínez, i el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, s'hagin reunit aquest dimecres a la tarda amb l'alcalde de Sant Adrià, Joan Callau, per posar fil a l'agulla a l'augment de conflictivitat i l'activitat delictiva.A la reunió -on també han assistit el cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, David Boneta; la sotscap de la Regió Policial Metropolitana Nord, Alicia Moriana; el cap de la Comissaria de Badalona, Alfons Sarrias; el cap de la Policia Local de Sant Adrià, Josep Maria Molina, i diversos regidors i regidores- s'ha acordat reforçar la presència de la Brigada Mòbil (Brimo) per poder realitzar intervencions policials immediates i prioritzar les investigacions per part de la Divisió d'Investigació Criminal per neutralitzar el tràfic de drogues.Per altra banda, també es generarà intel·ligència sobre l'activitat delictiva i les seves possibles connexions, i hi haurà més controls als accessos per dificultar la compra de droga i disminuir la presència d'armes. Segons han anunciat, el pla de xoc -que comptarà amb la col·laboració de la policia local de Sant Adrià- es farà de forma mantinguda en el temps i amb un seguiment constant per tal de prendre noves mesures.Segons Martínez, les actuacions buscaran "recuperar l'espai públic de la Mina". Malgrat que fa temps que s'hi treballa i s'han incrementat un 7,8% les detencions, ha precisat, hi ha problemàtiques que s'han d'abordar de forma conjunta i "no es poden aturar només policialment". En aquest sentit, ha prosseguit Sallent, "cal una estratègia policial de continuïtat i coordinada des del Barcelonès nord fins al Baix Llobregat sud". A més, ha posat el crit al cel sobre el "retorn de l'heroïna a la Mina".Aquest pla se suma al que fa pocs dies ja es va anunciar a la ciutat de Barcelona en el marc de la Junta de Seguretat Local, amb l'objectiu comú de millorar els índexs de criminalitat a la capital catalana.

