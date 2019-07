Sánchez desestima en una carta als militants del PSOE el govern de coalició amb Podem

Pedro Sánchez: "Impedir la repetició electoral és una prioritat absoluta per a mi"

El líder del PSOE i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat aquest dimecres una carta oberta a la militància en la qual promet fer tot allò que estigui a les seves mans per evitar la convocatòria d'unes noves eleccions. El dirigent socialista assegura que no "tirarà la tovallola" i "s'implicarà personalment i de forma decidida durant les pròximes setmanes" per fer possible un govern progressista en base a un "acord programàtic" amb Podem i evitar la repetició dels comicis.Sánchez, que assegura que ho farà "per convicció i per responsabilitat" apunta que en els pròxims dies elaborarà "una proposta oberta" que presentarà a Podem "per assolir un acord de caràcter programàtic vinculat a la societat civil". Per fer-ho possible, diu, es reunirà amb els diferents col·lectius de la societat civil, com ara associacions feministes, ecologistes, agents socials, agrupacions del tercer sector "perquè puguin col·laborar en la creació d’un espai comú per assolir un govern progressista".Segons el líder del PSOE, l'acord "és possible" i ha de permetre "evitar que Espanya es vegi abocada a noves eleccions". "Impedir la repetició electoral és una prioritat absoluta per a mi, i treballaré sense descans en les pròximes setmanes per superar-ho", afirma a la missiva.Amb tot, el president espanyol descarta el govern de coalició que havia negociat amb Podem i posa com a exemple Portugal o Dinamarca, on "governen partits socialdemòcrates com a forces més votades però comptant amb el suport extern de forces progressistes que garanteixin no només l'estabilitat política, sinó també el compliment d'un acord de govern consensuat des de l'esquerra"."Estic convençut que és una fórmula útil per abordar els reptes que té per davant el nostre país, i la millor alternativa al bloqueig al que altres actors, de forma irresponsable, estan decidits a mantenir Espanya", conclou.

