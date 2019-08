Trapero, d'heroi policial a ser jutjat per rebel·lió

En Trapero va dir alló de que tenien un plan per a detenir en Puigdemont...

Per Anonim 1234 el 16 d'agost de 2019 a les 19:58

... per a protegir-se, pensant que si es manifestava contra el procés es salvaria a sí mateix, però no es va adonar que ni que els hi entregués ara en Puigdemont detingut i emmanillat els espanyols deixarien d'odiar-lo: els Mossos es van carregar la célula terrorista, aixó els espanyols no els hi perdonaran mai, i en Trapero era el seu simbol, el cap visible de cara a la premsa internacional. Van a per ell descaradament. Ja ho veus, Trapero, dir alló de que tenies un plan per a detenir en Puigdemont no t'ha servit per a que no vagin per tu. Es veu que encara no sabies què és la rabia espanyola contra qualsevol català que té exit, i més si l'exit és de cara a la comunitat internacional. Ara ja ho saps.