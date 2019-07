Salut respon al govern espanyol que no retallarà la despesa sanitària i farmacèutica

Resposta contundent de la consellera de Salut, Alba Vergés, al toc d'atenció per part de l'executiu de Pedro Sánchez, que ha demanat a la Generalitat aplicar un pla per reduir la despesa sanitària i farmacèutica abans del 15 de setembre. Vergés ha assegurat aquest dimecres - en relació a la informació avançada per La Vanguardia - que el Govern no aplicarà retallades i ha recordat que és l'Estat qui incompleix sistemàticament el finançament dels serveis públics a Catalunya.Durant la seva visita a les noves instal·lacions del Centre de Salut Internacional i malalties transmissibles Drassanes- Vall d'Hebron , la consellera de Salut ha dit que l'Estat és una administració "incompetent" que cedeix tota la responsabilitat a les autonomies. Vergés ha demanat a l'executiu del PSOE que "financi bé les polítiques públiques", amb especial atenció a la salut, l'educació i els serveis socials. El pla sol·licitat pel govern espanyol a la Generalitat per reduir la despesa es concentra en la prestació farmacèutica ambulatòria i hospitalària, així com en els productes sanitaris.Catalunya no és l'únic territori de l'estat espanyol que no compleix la taxa de referència en la despesa en sanitat, segons les dades recollides per l'Estat. A banda de Catalunya, també sobrepassen el topall màxim de creixement de despesa sanitària des del 2016 la majoria de les autonomies, excepte Astúries i el País Basc. Davant d'això, el Ministeri de Sanitat i el d'Hisenda han demanat per escrit tant a la conselleria de Salut com a la d'Economia que analitzin la situació abans del 15 de setembre i n'elaborin un informe.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor