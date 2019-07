Augmenten fins a vuit els detinguts de col·lectius independentistes en una operació dels Mossos

🔴ATENCIÓ🔴

Un militant de la nostra assemblea ha estat detingut aquest matí. Els @mossos han vingut a buscar-lo a casa seva i se l'han endut a comissaria per la tasca política que fa al barri.

Atentes a properes convocatòries! — ARRAN Sant Andreu🃏 (@ArranSantAndreu) July 31, 2019

‼️ ATENCIÓ ‼️ ara mateix han detingut un militant independentista del barri per la seva activitat política.

Els Mossos se l'han endut de casa seva.

Atentes a pròximes convocatòries. pic.twitter.com/Nl6caNx8rt — CUP Ciutat Vella #AmbPasFerm (@cupciutatvella) July 31, 2019

⚠️ULTIMA HORA⚠️



Com a mínim 5 independentistes dentingudes i tres més citades en un operatiu de Mossos en relació a diversos casos.



Estem pendents de confirmar informacions que ens estan arribant.



Ara mateix concentració a la comissaria de Les Corts #BCN pic.twitter.com/Q54nfCAjC5 — #AlertaUltra BCN (@AlertaAntifaBCN) July 31, 2019

Augmenten fins a vuit les persones de col·lectius independentistes com Arran o el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) que els Mossos d'Esquadra han detingut al llarg d'aquest dimecres per presumptes desordres públics en diverses accions de protesta que van tenir lloc entre el desembre i el maig passat.En paral·lel, i segons han confirmat a l'ACN fonts de la defensa dels afectats, tres dels detinguts, menors d'edat, han estat deixats en llibertat per petició de la Fiscalia. Les mateixes fonts, que consideren un "escarment" l'acció encapçalada pels Mossos d'Esquadra, denuncien que se'ls vol atribuir organització criminal, una tipificació al seu parer difícil d'aplicar tenint en compte que els detinguts no es coneixen entre ells.Un dels advocats dels detinguts, Xavier Monge, dona per fet que tots els majors d'edat passaran a disposició judicial com a mínim demà, i que avui no sortiran de les dependències policials. Tenint en compte el que se'ls atribueix –desordres públics, atemptats als agents de l'autoritat, lesions i coaccions- i les "manifestacions ben reconegudes" on s'haurien produït aquests fets, com en les "assentades" de protesta per la celebració del Consell de Ministres a Barcelona el 21 de desembre passat, la defensa considera que tot plegant respon a un "escarment pre-sentència" que espera que no prosperi als jutjats.D'altra banda, Monge ha criticat que, en almenys una de les dues detencions que hi ha hagut després de les cinc primeres, la persona ha estat detinguda després de respondre a la citació prèvia que li havia fet la policia catalana, una actitud que ha qualificat de "trampa".Les detencions, dutes a terme per la comissaria general d'informació, s'han fet principalment a la ciutat de Barcelona i la policia catalana no descarta que n'hi hagi més, ja que l'operació continua oberta. També s'han citat a diverses persones com a investigats, per fets comesos en aquest període.La portaveu d'Arran Núria Martí ha assegurat que les detencions formen part d'un "intent de desmobilitzar la gent" de cara a la sentència del Tribunal Suprem sobre el judici del referèndum de l'1 d'octubre de 2017, que es preveu per a aquesta tardor. Martí ha assenyalat "l'Estat i la Generalitat", i ha afirmat: "Pretenen que ens desmobilitzem i que ens quedem a casa".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor