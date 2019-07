El ministeri d'Interior defensa que ha reconegut 88 víctimes psicològiques de l'atemptat del 17-A

El ministeri d'Interior ha sortit al pas de la informació feta pública aquest dimecres per l'Ajuntament i la Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats pel Terrorisme (UAVAT). L'entitat ha assegurat que l'Estat havia denegat el 82% de les sol·licituds d'afectats per l'atemptat del 17-A a Barcelona per ser reconeguts com a víctimes psicològiques i Interior defensa que ja n'ha reconegut 88.Ara el ministeri assegura que fins al 31 de juliol ha reconegut la condició de víctima de terrorisme a 211 de les 408 persones que ho han demanat i que ha atorgat un total de 5,2 milions d'euros en concepte d'indemnitzacions. Segons Interior, del total de sol·licituds reconegudes, 88 corresponen a reconeixements com a víctimes psicològiques.Del total de sol·licituds enviades, el Ministeri n'ha denegat 197, la qual cosa equival gairebé a la meitat del total.El Ministeri té 141 expedients més en tramitació que podrien fer incrementar el nombre total de persones que reben ajuts per la condició de víctimes dels atemptats del 17 i 18 d’agost a Barcelona i Cambrils.

