Microsoft alerta d'una nova estafa que pot afectar a més de la meitat dels seus usuaris

La companyia tecnològica Microsoft ha alertat d'una nova estafa que, segons una estimació de la mateixa empresa, un 63% dels usuaris d'ordinadors seus poden patir. Segons explica Microsoft , els estafadors es fan passar per membres del suposat equip de suport tècnic a través de pop-ups, phishing (estafes de suplantació d'identitat), correus electrònics, trucades telefòniques i redireccions web.Els estafadors envien correus electrònics des d'una web fraudulenta o pop-up (la finestra emergent que apareix al navegador), o truquen fent-se passar per treballadors de la companyia que demana les contrasenyes als usuaris per accedir al seu dispositiu i solucionar un inexistent problema tècnic. Totes aquestes accions tenen com a finalitat accedir als aparells dels usuaris de Microsoft per, posteriorment, tenir el control de l'ordinador i extorsionar-lo al propietari, exigint-li diners a canvi de retornar-li el control del dispositiu. També es coneixen casos en els quals els estafadors aconsegueixen dades bancàries dels usuaris.

