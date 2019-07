Les malalties de transmissió sexual, les patologies transmissibles que més creixen a Barcelona

Alba Vergés visita el Centre de Malalties transmissibles Foto: Europa Press

El director del Programa d'Atenció Especialitzada del Centre de Salut Internacional i malalties transmissibles Drassanes-Vall d'Hebron, el doctor Benito Almirante, ha alertat que les malalties de transmissió sexual (MTS) són les que més han augmentat d'entre les patologies transmissibles en l'última dècada a Barcelona pel caràcter "cosmopolita" de la ciutat i el flux continu de persones.La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha visitat aquest dimecres les noves instal·lacions inaugurades el maig del centre, on Almirall ha precisat que les patologies més comunes són malalties com la gonorrea, la sífilis, la clamídia i els herpes, encara que també s'han detectat casos de VIH i d' Hepatitis C en pacients sense símptomes.La coordinadora d'infermeria del centre, Montserrat Llinàs, ha afegit que aquest augment queda reflectit en el nombre de persones que acudeixen a la consulta de triatge del centre de manera espontània amb un "problema urgent", i actualment el centre està realitzat una mitjana de 60 consultes diàries per perill d'aquestes malalties de transmissió sexual.Les visites el 2018 es van incrementar en un 15% i, de les 77.883 consultes realitzades, 35.305 van ser relatives a MTS, mentre que la resta es van emmarcar en salut internacional i medicina del viatger (24.051) i tractament i prevenció de tuberculosi (18.527).Des de principis d'any, s'han atès 43.984 consultes, 21.084 per ETS, 12.976 sobre malalties relatives al viatge i 9.924 sobre tuberculosi. Aquesta última és la menys freqüent -perquè es tracta d'una única malaltia- i és susceptible de ser desenvolupada per col·lectius vulnerables i immigrants procedents de països del Sud-est Asiàtic, d'Amèrica Llatina i d'Europa de l'est.Vergés ha defensat que es tracta d'un "centre pioner" a Catalunya que permet que gent asimptomàtica pugui realitzar-se les proves del VIH i d'altres MTS. Dins aquesta àrea destaca el programa Drassanes Exprés que possibilita que qualsevol persona asimptomàtica però que ha practicat conductes sexuals de risc accedeixi a un "circuit de diagnòstic ràpid" i rebi tractament de manera precoç, a més de l'administració de terapèutica tipus PReP en persones amb alt risc de contagi del VIH.Les noves instal·lacions del centre sanitari Drassanes-Vall d'Hebron han permès agilitzar l'atenció al pacient en agrupar el tractament de les malalties de transmissió sexual, salut internacional i medicina del viatger i tractament i prevenció de la tuberculosi, ha explicat Almirall.La gestió del centre va ser traspassada a l'Hospital Vall d'Hebron (Barcelona) el 2013, i des de llavors ocupava espais del Centre d'Atenció Primària (CAP) de Drassanes fins al maig passat, en què es van inaugurar les noves instal·lacions, ubicades al mateix carrer. En total, 51 professionals treballen en les noves dependències, que compta amb un servei de laboratori de diagnòstic microbiològic, i també ofereix atenció pediàtrica en els àmbits esmentats.Durant la seva visita, Vergés ha aprofitat per demanar a l'Ajuntament de Barcelona la cessió d'espais per a resoldre la manca d'emplaçaments sanitaris a Ciutat Vella. A més de la "urgència imminent" de resoldre la problemàtica del CAP Raval Nord, la consellera ha assenyalat que existeixen altres espais del districte amb necessitats -el barri Gòtic i la Barceloneta- i assegura que la Conselleria de Salut compta amb les eines per construir els nous espais i posar-los a disposició de la ciutadania.

