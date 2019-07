Andanes plenes i algun tren saturat: la imatge del primer dia de vaga a Renfe

La Confederació General del Treball (CGT) ha convocat aquest dimecres el primer de tres dies de vaga a Renfe per protestar per la falta de personal que provoca que es doni un servei de poca qualitat a la ciutadania. Segons el sindicat, un 85% dels treballadors han secundat la vaga. La primera aturada s'ha produït entre les dotze del migdia i les quatre de la tarda i els serveis mínims han funcionat amb normalitat.Les andanes plenes de gent i alguns trens saturats han estat habituals arran de la menor freqüència de trens. En el tram final de la jornada, de 20 a 00h, tornaran les aturades. Podeu seguir l'estat del servei i les afectacions que es produeixin durant el dia a través de Twitter de Rodalies Renfe , i a través de la web. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Ministeri de Foment han dictats uns serveis mínims del 40% a Rodalies arran de la vaga. Pel que fa els trens AVE –Llarga Distància s’assegurarà amb un servei del 78% dels trens afectats, que són aquells que es realitzen amb personal de Barcelona, i amb un 65% els serveis d'Avant, segons ha informat la companyia Renfe. Els viatgers amb bitllets adquirits amb antelació pels serveis afectats per la vaga poden sol·licitar el seu canvi o reemborsament sense cap cost addicional.El sindicat reclama diverses millores, com un augment de les taxes de reposició, la conciliació familiar, que s'aturi l'externalització dels serveis o el dret a promoció interna, entre d'altres. Segons l'organització, amb la manca de personal no és possible "mantenir i garantir la prestació d'uns serveis de qualitat i garants d'un ferrocarril per a la majoria" i que es compleixi el reial decret 6/2018 referent a l'augment dels llocs de treball i a la reducció de la jornada setmana a 37,5 hores a la setmana. La CGT demana als treballadors que tampoc vagin a treballar el 14 i el 30 d'agost a tot l'Estat entre les dotze del migdia i les quatre; i entre les vuit i mitjanit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor