Govern, sindicats i patronals aproven les bases pel desplegament del model català d'FP dual

Representants de quatre conselleries, sindicats i patronals han debatut i aprovat les bases pel desplegament del model català de formació professional dual. Els membres de l'anomenada Comissió Rectora del Sistema de la Formació i Qualificació Professionals han arribat a un "acord absolut", en paraules del conseller d'Educació, Josep Bargalló.D'aquesta manera s'ha establert l'estratègia catalana de formació i qualificació professional pel període 2020-2030, les nou prioritats per l'impuls del sistema de formació professional pels anys 2020 i 2021, el calendari d'aquest impuls i el document de bases del model català de formació professional dual. Treballen perquè els estatuts de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya s'aprovin el proper mes de setembre i que l'entitat sigui una realitat el 2020. A la sortida de la reunió, que s'ha celebrat al Palau Robert, tots els assistents s'han manifestat satisfets pels acords assolits.Bargalló ha explicat que en el transcurs de la reunió han conegut dades "molt positives" com l'evolució dels alumnes de la Formació Professional Dual a Catalunya, que han passat dels 4302 el curs 2016-2017, en què no arribaven al 10% del total, als 7737 del 2019, el que suposa un 18,5%.La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha explicat que el setembre es preveuen aprovar els estatuts de la nova entitat i que han començat a treballar els pressupostos del 2020 perquè l'entitat es pugui posar en marxa l'any vinent. "Crec indispensable i necessari que s'aprovin els pressupostos per poder dur a terme això i en aquest sentit apel·lo a la responsabilitat de les diferents opcions polítiques per arribar a un consens", ha exposat."Manquen certs perfils professionals i algunes professions no tenen ni la formació definida", ha indicat la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, que ha reivindicat l'acord per la formació professional per anar d'acord amb "l'evolució estratègica de les empreses" per tal de ser "capaços d'adaptar aquesta oferta demanda".El conseller de Treball, Chakir El Homrani, ha posat en valor l'acord que permet "fer el win win de donar respostes i millorar l'empoderament de les persones i a la vegada donar respostes a les necessitats del teixit productiu".El secretari general de Pimec, Antoni Cañete, ha destacat que s'ha posat de manifest que "no hi ha una eina més important que la formació professional" i ha destacat que s'ha fet un "reconeixement de l'empresa com a entitat formadora". També ha apuntat que s'ha acordat mancomunar la figura del tutor perquè les microempreses puguin també formar i la flexibilitat del sistema. Per part de Foment del Treball, Manuel Rosillo ha dit que l'acord donarà "seguretat a les empreses".Javier Pacheco, de CCOO, ha dit que l'acord és "una primera passa molt important per definir el que ha de ser al línia estratègica" i permetre "corregir les mancaces que tenen el grup de joves que no es poden incorporar amb normalitat al mercat de treball". Per part d'UGT, Eva Fajardo ha dit que ara la formació estarà integrada al llarg de la vida de les persones, que es podran qualificar.

