MAPA Les platges catalanes on pots portar el gos sense problemes

Platja del Rec del Molí de l'Escala. Foto: Visit l'Escala

L'espai per a gossos a Arenys de Mar. Foto: Ajuntament d'Arenys de Mar

La platja de gossos de Barcelona. Foto: Ajuntament de Barcelona

Platja de Cambrils per a gossos. Foto: Ajuntament de Cambrils

La platja d'Alcanar apta per a gossos. Foto: Ajuntament d'Alcanar

El Masnou ha habilitat un espai de 400 metres per als gossos. Foto: Ajuntament del Masnou

Anar amb el gos a una platja no sempre és fàcil. N'hi ha moltes on està absolutament prohibit i en altres les restriccions són tan importants que pràcticament és missió impossible. Tanmateix, almenys hi ha una quinzena de platges a Catalunya on la seva presència està regulada i, fins i tot, tenen serveis específics.les recopila en aquest mapa interactiu.La platja, de sorra fina, forma part del Parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Encara que normalment el vent bufa fort en aquesta zona, les temperatures són agradables, sobretot a l'estiu. La Rubina va ser la primera platja de tot l'estat espanyol en la qual es va permetre l'entrada de gossos. Per això, segurament és el lloc més preparat i que més serveis té per gossos. La platja és objecte de diversos programes de restauració dels ecosistemes –dunes, llacunes costaneres- així com de la seva estructura i composició paisatgística.Es tracta d'una petita cala semi urbana molt propera al nucli de l'Escala i a les ruïnes d'Empúries. Té una longitud de 370 metres i està formada per sorra fina i daurada. L'aigua és tèrbola a causa de l'arrossegament de materials orgànics.L'espai, de 600 metres quadrats, està situat a tocar d'un càmping i entre la urbanització els Griells i la platja de la Pletera –on anteriorment hi havia l'espai reservat a gossos-. La sorra és fina i daurada i es pot contemplar perfectament les illes Medes, un espai natural protegit. Pineda de Mar manté una zona reservada per als gossos a la platja de Poblenou , just davant el càmping Caballo de Mar. Disposa d’un tancat de més de 100 metres quadrats i dutxes, obert els 365 dies de l'any. Arenys de Mar ha habilitat per segon any un espai tancat per a gossos a la platja de la Picòrdia . Està limitat als animals censats a l'Ajuntament i per als de propietaris que tinguin segona residència a la vila. A més, els cans han de dur un mocador específic. La zona disposa de dutxa i font. 'Ajuntament del Masnou ha habilitat 400 metres de la platja per a gossos. Concretament, és el tram entre Can Teixidor i el límit amb el terme de Montgat. La superfície oscil·la entre els 1.600 i els 5.000 metres quadrats.El 2016 l'Ajuntament de Barcelona va habilitar un petit espai per poder portar els gossos. Es tracta d'una platja d'uns 1.200 metres quadrats d'extensió amb sorra fina.És una platja aïllada de 15 metres d'ample i 65 metres de llargada. Es troba en una zona industrial, davant de la fàbrica de ciment. Cubelles ha habilitat un tram de la platja les Salines per anar amb gos en qualsevol època de l'any i sense restriccions horàries. Es tracta de 450 metres lineals de sorra fina situada al costat de la torre de la central tèrmica.El 2016 Cambrils va habilitar la platja per gossos i enguany repetirà. Es tracta d'un tram localitzat al costat de la riera d'Alforja, entre el passeig de les Palmeres i un petit bosquet. Aquest 2017 s'han millorat les instal·lacions, per exemple, amb la col·locació d'una dutxa pels canins.És una cala urbana petita: fa 20 metres de llargada i 15 d'amplada. És fàcil accedir-hi a peu i amb cotxe, i destaca per les roques que l'envolten. De fet, és una de les cales més pedregoses de l' Ametlla de Mar, juntament amb la de Llobeta i la d'Arandes.Aquesta platja de l' Ametlla de Mar és un indret semiurbà i molt tranquil, d'uns 50 metres de llargada i catorze d'ample. La zona no és gaire popular entre els banyistes, ja que el sòl és pedregós i té moltes algues. L'Ajuntament va decidir adaptar la cala arran de la iniciativa de permetre l'accés dels gossos a la platja.Es troba a Deltebre , al Parc natural del Delta de l’Ebre. S’hi arriba anant amb cotxe des de Deltebre en direcció Riumar. Poc abans d’entrar al nucli, hi ha una rotonda on està senyalitzada la Bassa de l’Arena. És una platja verge, extensa i aïllada de sorra fina i aigües tranquil·les.Aquesta platja té una amplada d’entre cinc i quinze metres, i 300 metres de longitud. Es tracta d’una platja de còdols petits i és l’única de la costa d’ Alcanar apta per a gossos. Forma part del conjunt de platges i cales anomenades de les Timbes, amb valor ambiental i ecològic elevat. Per aquest motiu ostenta la distinció de "platja verge".Petita platja de sorra i grava. Ideal per als amants de la tranquil·litat.La platja es troba a l'extrem sud de Miami Platja, al costat de la desembocadura del riu Llastres. Un bon lloc per anar amb tota la família.Les regulacions sobre la presència de gossos són canviants. Preguem que notifiqueu qualsevol error o omissió al correu electrònic edicio@naciodigital.cat]

