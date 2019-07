Terrassa es bolca a donar sang i medul·la pel cas de la Beth, la nena de quatre anys amb leucèmia

El cas de la Beth Pérez, una nena de quatre anys amb leucèmia, ha despertat la solidaritat entre els terrassencs. Des de que es va conèixer l a crida urgent que van iniciar els seus pares per trobar una donant de medul·la òssia compatible amb la menor, desenes de persones s'han acostat al Banc de Sang de Terrassa per donar sang i inscriure's en el registre de donats de medul·la.Segons ha informat el mateix Banc de Sang, durant tot el mes de juliol han tingut una mitjana de 35 donacions diàries, fins la darrera setmana, "que ha incrementat degut a la gran mobilització ciutadana pel cas de la Beth Pérez".En concret, des del passat dijous 25 de juliol s'han fet 239 donacions de sang i 112 persones que s'han registrat com a donants de medul·la òssia, dels quals 46 persones ho han fet per primera vegada.La nena té quatre anys pateix leucèmia des de fa gairebé dos anys, des del desembre del 2017, i després de molts tractaments ha recaigut. És per això que els pares han iniciat una campanya a través de les xarxes socials amb l'etiqueta #TodosconBeth per aconseguir un trasplantament de medul·la com més aviat millor. Això vol dir que han de buscar un donant compatible entre els 35 milions de persones que hi ha apuntades al registre internacional de donants. L'horari del Banc de Sang i Teixits de MútuaTerrassa és de dilluns a divendres de 9 h a 20 h.Quan algun pacient necessita un trasplantament de cèl·lules mare, primer es recorre als familiars. Si no hi ha cap persona compatible, s’acudeix al registre de donants voluntaris. El 90% de malalts troba un donant en aquest registre, però cada any un centenar de persones no poden ser trasplantades perquè no s’ha trobat cap persona compatible.Per això és important incrementar el nombre de persones inscrites al registre de donants, especialment d’homes entre 18 i 35 anys ja que són els candidats ideals, però qualsevol persona amb bon estat de salut, fins els 40 anys s’hi pot inscriure.En cas que una persona inscrita al registre sigui compatible amb un malalt es farà efectiva la donació. En el 95% dels casos es fa a través de la sang perifèrica. Uns dies abans de la donació s’administren unes injeccions subcutànies al donant. Aquesta substància fa que les cèl·lules mare que hi ha a l’interior dels ossos aflorin cap a les venes.El dia de la donació, el donant es connecta a una màquina que extreu la sang, selecciona les cèl·lules mare que han aflorat a la sang i retorna la resta. El procés es realitza de forma ambulatòria i dura entre 3 i 4 hores. No cal anestèsia i el donant està totalment recuperat en poc temps.En la resta de casos, les cèl·lules mare s’obtenen a través d’una punció amb una xeringa a l’os del maluc. A l’interior, al moll de l’os, hi ha les cèl·lules mare que s’extrauran per a ser trasplantades al pacient. Si s’opta per aquest fórmula cal un ingrés de 24 hores i una anestèsia general o epidural. És una intervenció senzilla que no s’ha de confondre amb la medul·la espinal.

