Aquestes són les 10 millors platges d'Europa

El portal TripAdvisor fa cada any el seu rànquing de les millors platges d'Europa. Enguany, el Traveller's Choice ha situat la platja de la Concha, a Sant Sebastià, com la primera d'aquesta popular llista, però n'hi ha moltes més i per a tots els gustos: des de platges d'aigües cristal·lines del Mediterrani fins a platges banyades per l'Atlàntic. Entre les deu primeres no n'hi ha cap de Catalunya, però sí que n'hi ha una de Mallorca i una de Formentera.Si no hi esteu d'acord, podeu deixar als comentaris quines platges creieu que són les millors. A continuació teniu el rànquing:

