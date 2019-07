Cinc detinguts de col·lectius independentistes en una operació dels Mossos

🔴ATENCIÓ🔴

Un militant de la nostra assemblea ha estat detingut aquest matí. Els @mossos han vingut a buscar-lo a casa seva i se l'han endut a comissaria per la tasca política que fa al barri.

Atentes a properes convocatòries! — ARRAN Sant Andreu🃏 (@ArranSantAndreu) July 31, 2019

‼️ ATENCIÓ ‼️ ara mateix han detingut un militant independentista del barri per la seva activitat política.

Els Mossos se l'han endut de casa seva.

Atentes a pròximes convocatòries. pic.twitter.com/Nl6caNx8rt — CUP Ciutat Vella #AmbPasFerm (@cupciutatvella) July 31, 2019

⚠️ULTIMA HORA⚠️



Com a mínim 5 independentistes dentingudes i tres més citades en un operatiu de Mossos en relació a diversos casos.



Estem pendents de confirmar informacions que ens estan arribant.



Ara mateix concentració a la comissaria de Les Corts #BCN pic.twitter.com/Q54nfCAjC5 — #AlertaUltra BCN (@AlertaAntifaBCN) July 31, 2019

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc persones membres de col·lectius independentistes com Arran i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) que van participar entre el desembre i el maig passant en diverses accions de protesta. La policia catalana els atribueix delictes de desordres públics, atemptat als agents de l'autoritat, lesions i coaccions.Les detencions, dutes a terme per la comissaria general d'informació, s'han fet principalment a la ciutat de Barcelona i la policia catalana no descarta que n'hi hagi més, ja que l'operació continua oberta. També s'han citat a diverses persones com a investigats, per fets comesos en aquest període.Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, els detinguts estan acusats d'aquests delictes després de participar en diferents manifestacions de protesta. Fonts de la CUP, de fet, han explicat que les detencions estarien relacionades amb causes diferents. A més dels detinguts, també s'han citat diverses persones com a investigats per fets comesos en aquest mateix període.El SEPC ha assegurat que, entre els detinguts, n'hi ha dos que són militants de secundària d'aquets sindicat, que ha demanat el seu alliberament "immediat", explicacions al Govern i la "destitució" del conseller d'Interior, Miquel Buch.A través de Twitter, Arran Sant Andreu ha informat que un militant de la seva assemblea ha estat detingut aquest dimecres al matí a casa seva i se l'han endut a la comissaria "per la tasca política que fa al barri".Un grup de persones s'ha concentrat davant de la comissaria de les Corts per demanar el seu alliberament convocats per diversos col·lectius.

