L'estiu a l'aeroport del Prat, un focus de problemes

Aena

Iberia

Tarradellas

Iberia

Eulen

Eulen

Sierra

Trablisa

Eulen

Cues per passar els filtres de seguretat a l'Aeroport del Prat, el passat gener de 2019 Foto: Europa Press

mes

Trablisa

Iberia

Iberia

Iberia

Desenes de persones fent cua davant del taulell de reclamacions de Vueling, el cap de setmana Foto: ACN

Eren vols

Aena

en no concloure

▶️ @PujolBonell: "Cada any els aeroports d’@aena ens presten el servei amb normalitat durant el mes d’agost, amb l’excepció de l’aeroport del Prat, amb cues i alteracions en el servei. Són alteracions tan bèsties que necessiten una resposta immediata" pic.twitter.com/CPBtkT2dqu — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) July 31, 2019

JxCat

Les vacances d'estiu són un moment de desconnexió per a milers de catalans, per a fugir de la rutina i carregar piles per a una nova temporada. L'aeroport del Prat, en aquesta època estival, viu any rere any una situació completament contrària. La infraestructura gestionada pers'enfronta un estiu més a una situació de col·lapse, vagues, retards i situacions adverses que generen escenes caòtiques a l'aeroport. L'aturada dels treballadors de terra d'que va comportar grans complicacions per a Vueling -l'operadora principal de l'aeroport de Barcelona- i l'anunciada vaga dels vigilants dels controls de seguretat auguren un nou estiu caòtic.La situació de l'aeroport JosepBarcelona El Prat per a l'últim mes de vacances presenta un diagnòstic complicat. L'estat dels treballadors d'està pendent d'un fil a falta de negociació entre les dues parts, que esperen que aquesta setmana aconsegueixin asseure's a negociar. La problemàtica que afectarà més usuaris serà la vaga dels vigilants dels controls de seguretat, prevista de forma indefinida a partir del 9 d'agost. Aquestes dues problemàtiques poden comportar terceres situacions que també afectin els usuaris, com va ocórrer aquest cap de setmana: més de 100 vols de Vueling van ser cancel·lats , a més de tots els retards, modificacions i altres adversitats. El comitè d'empresa de Trablisa , l'encarregada dels controls de seguretat a l'aeroport del Prat , protesta per la "pèrdua de drets" que ha suposat l'arribada d'aquesta companyia, que es va fer càrrec del servei de seguretat després d'. Els mateixos treballadors van col·lapsar la infraestructura aèria l'any 2017 per reclamar millores salarials i de condicions laborals. Ara, asseguren que estan "pitjor" que ambi acusen l'empresa adjudicatària d'incomplir les mesures que va fixar el laude obligatori que va acabar amb l'aturada de l'estiu de fa dos anys.La presidenta del comitè d'empresa, Genoveva, denuncia que ambhan perdut "tots els drets" que van guanyar amb. "És una empresa que ens ha mentit des que ha entrat", ha afirmat, "la vaga no és bona per ningú però és l'únic que ens queda", ha afegit.En aquesta protesta, els 500 treballadors que donen el servei reclamen un increment salarial d'un euro a l'hora i descansos de deu minuts cada hora per compensar la sobrecàrrega de treball, que es garanteixi una plaça de pàrquing gratuïta i que les hores extres no es cobrin avençut sinó que s'afegeixin tots els complements en la nòmina del període en el qual s'han generat.Aquest greuge laboral es repeteix en altres aeroports, com el de Madrid -gestionat per una altra empresa-. A la capital espanyola, però, el litigi es troba en mans dels tribunals per a resoldre el conflicte que va provocar una vaga l'estiu de l'any passat a Barajas. Tal com assenyala Alternativa Sindical , que es fa ressò del comunicat del comitè d'empresa de, els treballadors es queixen de com "d'ignorats" han estat aquestes setmanes per l'empresa i la nul·la disposició a retribuir el que els hi pertoca.La vaga de treballadors de terra d'ja ha afectat l'aeroport i amenaça de tornar-ho a fer aquest agost. Els treballadors protesten perquè no tenen personal suficient per atendre el creixement de l'aeroport, que en el darrer any ha superat els 50 milions de passatgers i porta un ritme de creixement del 5%. Aquest personal de terra d'dona cobertura a 27 companyies a Barcelona i això va generar un efecte en cadena amb un principal afectat i principal proveïdor de vols al Prat: Vueling. La companyia va haver de cancel·lar més d'un centenar de vols aquest passat cap de setmana.amb origen o destí a Barcelona i que connectaven la capital catalana amb altres ciutats europees. Els treballadors i la direcció no han arribat encara a un acord en les trobades de mediació que van mantenir amb el Departament de Treball i per això mateix el Ministeri de Foment va decretar serveis mínims. Arran de la jornada d'aturades, els treballadors se'n plantegen de noves. Els sindicats del personal de terra d' Iberia han donat fins divendres d'aquesta setmana de marge a la direcció de l'empresa perquè accepti asseure's a negociar, ja que en cas contrari, avisen, convocaran noves mobilitzacions al llarg del mes d'agost, encara sense concretar quan ni com afectaran. Els usuaris que pateixin problemes amb els vols de Vueling, una situació que va arribar a cotes màximes l'any passat, té diverses solucions i finestres de reclamació. La gestió de l'aeroport del Prat és un dels litigis polítics a Catalunya que més s'ha allargat amb el pas dels anys. El control d', les reclamacions del Govern de la Generalitat, les queixes de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana se sumen a la gran quantitat de problemes salarials, laborals i de gestió de la infraestructura que encara té. El segon aeroport de tot l'Estat, només per darrere del de Madrid, arrossega un estira-i-arronsa per les competències entre l'administració central i el Govern que,en cap solució sòlida, acaba sent un caldo de cultiu de problemes.En aquest context, el grup municipal dea l'Ajuntament de Barcelona ha reclamat aquest dimarts a l'alcaldessa, Ada Colau, que intervingui per evitar que noves vagues generin un "caos" a l'aeroport. Eduard Pujol, portaveu del partit, ha demanat també la compareixença al Parlament del president del Consell d'Administració d'Aena, Maurici Lucena. El conflicte es repeteix, any rere any, a l'aeroport del Prat, amb una situació angoixant per als usuaris, un greuge polític etern i una problemàtica constant per als treballadors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor