L'ANC i Òmnium exigeixen als partits superar la divisió per fer front a la sentència del Suprem

"Hem viscut setmanes de baralles públiques no s'haurien d'haver produït". L'afirmació -una estirada d'orelles en tota regla- feta pel vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, resumeix l'objectiu de la roda de premsa conjunta amb la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie. Les entitats que han estat el motor de l'independentisme social han fet aquest dimecres una crida conjunta als partits perquè superin les divisions i afrontin de forma unitària tant la resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O com la via per culminar el procés.Les crides a la unitat s'han convertit en tot un mantra dins de l'independentisme civil en els darrers dos anys. Però ha estat després d'unes setmanes en què s'han exhibit diferències i la difícil convivència entre ERC i Junts per Catalunya arran dels pactes postelectorals i la investidura fallida de Pedro Sánchez quan l'ANC i Òmnium han considerat oportú llançar una alerta. Feia mesos que les dues entitats, que també han anat traçant línies en paral·lel amb iniciatives pròpies, no compareixien per fer un pronunciament polític més enllà de la bateria de mobilitzacions que organitzen plegades."Som conscients que la repressió divideix i dificulta la comunicació entre els diferents lideratges. Busca que ens desmobilitzem i abandonem la lluita i per això volem dir que no ho aconseguiran", ha advertit Paluzie. Tot plegat, una manera de dir que serà una victòria de l'estat espanyol si Junts per Catalunya i ERC són incapaços de recuperar les confiances i actuar conjuntament.Quina ha de ser la reposta a la sentència és una pregunta que no té resposta concreta a hores d'ara. Les entitats es limiten a advertir que preveuen condemnes "dures" i que la reacció haurà de ser "col·lectiva, massiva i contundent" sense descartar, fins i tot, la "desobediència civil" sense abandonar la via pacífica. És en aquest marc que s'estan desenvolupant converses entre les entitats i els partits, així com les liderades pel president de la Generalitat, Quim Torra. "Cal sentit d'Estat", ha demanat la presidenta de l'ANC, que ha afegit que, malgrat el clima "aparent" d'enfrontament entre els partits, en les darreres setmanes s'ha aconseguit una represa dels contactes "amb més intensitat i freqüència".

