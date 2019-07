Catalunya i Aragó arriben a un acord de gestió conjunta del congost de Mont-rebei

Roda de premsa posterior a la reunió entre Catalunya i Aragó sobre el congost de Mont-rebei Foto: ACN

Catalunya i Aragó han acordat aquest dimarts, en una reunió a Lleida, avançar en l'aprovació d'un full de ruta conjunt que serveixi per definir l'ordenació de l'ús públic i de les activitats turístiques al congost de Mont-rebei.En els darrers anys, aquest paratge natural s'ha popularitzat fins al punt de rebre més de 50.000 visitants anuals, fet que provoca episodis de massificació en certs moments de l'any que posen en perill els valors naturals de la zona, espai de protecció de llúdriga i aus i refugi de fauna salvatge. La gran afluència de públic també fa perillar el propi recurs turístic i suposa un risc també per a les persones que el visiten.L'acord al que es va arribar ahir es materialitzarà treballant conjuntament, els governs de Catalunya i Aragó, les diputacions d'Osca i Lleida, els consells comarcals i els ajuntaments dels dos àmbits implicats. Amb aquest objectiu, s'ha acordat crear una comissió permanent de coordinació i seguiment integrada per vuit membres, en representació de les diferents administracions implicades. La primera reunió d'aquesta comissió està previst que se celebri la primera quinzena de setembre.A aquesta primera trobada, que ha servit per posar en comú les preocupacions i objectius concrets a banda i banda del riu Noguera Ribagorçana, hi han assistit representants de la Generalitat, del govern d'Aragó, de les diputacions de Lleida i Osca, dels consells comarcals del Pallars Jussà, la Noguera i la Ribagorça, de l'Institut Aragonès de l'Aigua, de l'Institut Aragonès de Gestió Ambiental, i els alcaldes d'Àger, Sant Esteve de la Sarga, Os de Balaguer, Estopanyà, Viacamp i Llitera, i el Pont de Montanyana.

