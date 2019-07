Tres finestres per veure l'interior de la Model des del carrer

Els veïns de Barcelona ja poden veure l'interior de l'antiga presó Model, a l'Eixample, des del carrer. L'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat tres finestres al mur de l'equipament que permeten observar el pati del centre penitenciari des del carrer Rosselló. L'obra s'ha completat amb una intervenció artística al pati, consistent en un mural fet pel col·lectiu artístic Boa Mistura on s'hi pot llegir la inscripció Más allá de los muros, la calle.La frase és extreta del poema Tarde de domingo de Josep Domènech i Avellanet, empresonat pel franquisme a la Model entre el 1939 i el 1942, quan va ser afusellat.Amb aquesta obra, l'Ajuntament insisteix en la seva voluntat d"obrir" la presó al barri, segons la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz. "No volem només obrir les portes", ha afirmat la regidora en una atenció als mitjans davant l'antiga presó.Mentrestant, l'Ajuntament continua el procés per remodelar el vell centre penitenciari i el seu entorn. Si tot segueix el ritme previst, a principis del 2020 s'hauria de conèixer el guanyador del concurs internacional que s'haurà d'encarregar del projecte urbanístic, i tot seguit caldrà impulsar la modificació del Pla General Metropolità.Un cop fet, serà el moment de presentar l'avantprojecte, per poder definir el projecte definitiu i obrir els concursos públics corresponents per les obres. Sanz ha recordat que el govern municipal espera iniciar les licitacions a finals del 2020 o a principis del 2021.

