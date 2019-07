Arriben les vacances i, qui més qui menys, escull algun destí per passar un o més dies, o fins i tot algunes setmanes. Hi ha propostes per a tots els gustos i totes les butxaques: des d’una simple passejada per la muntanya a un creuer al voltant del món.I vosaltres... ja ho teniu programat? I sabeu els diners que us hi gastareu?

