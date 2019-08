Casado i Rivera s'envolten de cúpules a mida per guanyar la batalla de la dreta

Rivera ha incorporat 22 membres a la direcció per diluir els críticas i ha situat com a portaveu del partit Lorena Roldán per propulsar-se com a candidata de Ciutadans a la Generalitat

Casado, tot i moderar el to, farà servir Álvarez de Toledo per combatre Sánchez i Ciutadans; la nova direcció ja no incorpora els principals noms afins a Cospedal

Pablo Casado i Albert Rivera representen lideratges simètrics per als dos principals partits de la dreta espanyola. Joves, amb un estil -també estètic- similar i amb ganes de ser els caps de l'oposició a Pedro Sánchez. La incertesa de la legislatura fa que, a banda de voler representar l'alternativa al PSOE, també calibrin l'estratègia per si hi ha una repetició electoral. És en aquest context que els màxims dirigents del PP i de Ciutadans han remodelat aquesta setmana les direccions dels seus partits amb membres de confiança i trencant amarres amb les quotes d'èpoques passades.El PP, un partit amb dècades d'història i experiència governamental, té més matisos interns que no pas Ciutadans, abonat ara a una estratègia personalista de Rivera que ha aixecat ampolles. Tot i la similitud entre els dos líders de la dreta, existeixen diferències entre la seva arribada al poder orgànic: si bé Casado va necessitar una aliança amb la vella guàrdia encarnada per María Dolores de Cospedal i altres sectors per vèncer Soraya Sáenz de Santamaría, Rivera no ha topat fins ara amb discussió de portes endins. La negativa a facilitar la investidura de Sánchez i la cursa per liderar la dreta - pactes amb Vox inclosos - han destruït el nucli fundador de la formació taronja La resposta de Rivera ha estat ampliar l'executiva amb 22 incorporacions que han diluït el pes dels crítics, ara només representats per Luis Garicano -líder a l'Eurocambra i cap de files del sector més liberal- i Francisco Igea, diputat per Valladolid. El líder de la formació taronja, que el 28-A va quedar-se a nou escons de fer el sorpasso al PP de Casado, insisteix en les últimes setmanes que necessita gent "lleial" al projecte, i ha enviat missatges durs als crítics que, com Toni Roldán, han deixat la formació per les desavinences estratègiques . La prioritat, ara, és liderar la dreta.Per fer-ho, Rivera només té una opció: superar els populars si hi ha una repetició electoral -gens descartable a hores d'ara arran del desacord de fons entre el PSOE i Podem sobre el govern de coalició- o bé erigir-se en cap de l'oposició a Sánchez. Si bé Casado ha moderat el discurs des de la desfeta de l'abril -de 137 a 66 diputats després d'un discurs assimilable al de Vox sobre Catalunya i drets socials-, Rivera segueix accelerat per desacreditar el president en funcions. Així s'explica la nova línia argumental de Ciutadans, basada en denunciar "la banda de Sánchez" per vincular-lo als "colpistes" independentistes jutjats pel Tribunal Suprem.Casado ha baixat un o dos graus la tensió verbal amb Sánchez -així va demostrar-ho en el debat d'investidura, en el qual va arribar a oferir pactes d'Estat al PSOE-, però reservarà el paper de bulldog a una dirigent de l'estricta confiança: Cayetana Álvarez de Toledo . La candidata del PP a Catalunya el 28-A, autora dels pitjors resultats de la formació en unes espanyoles, serà la portaveu al Congrés tot i les reticències de l'ala més moderada del partit. En el camp de la dreta competirà amb Inés Arrimadas, que des del salt a Madrid s'ha vist obligada a fer de paravent de Rivera en la crisi interna. Lorena Roldán, candidata de la formació taronja a Ciutadans, serà ara la portaveu estatal del partit com a plataforma de llançament de cara a les futures eleccions catalanes.Quan va arribar al lideratge del PP, Casado va haver de pagar una sèrie d'hipoteques a tots aquells que el van ajudar a vèncer Sáenz de Santamaría a les primàries. Un any després, passa pàgina i s'envolta dels més fidels. Alguns d'ells, apostes personals. És el cas d'Álvarez de Toledo al Congrés, però també de Pablo Montesinos, fins fa poc periodista de Libertad Digital i esRadio encarregat de cobrir la informació del carrer Génova, que assumeix la vicesecretaria de comunicació. Javier Maroto deixa la vicesecretaria d'organització, però assumeix el rol de portaveu al Senat, on substitueix Ignacio Cosidó, polèmic pels missatges sobre la politització del poder judicial A Maroto li agafa el relleu intern Ana Beltrán, presidenta del PP a Navarra i de l'estricta confiança de Casado. Antonio González Terol, partidari de l'actual cap de files dels populars des del primer moment, assumeix la vicesecretaria de política autonòmica i local que estava en mans de Vicente Tirado, el número dos de Cospedal en etapes anteriors. La influència de l'era de Mariano Rajoy és cada vegada menor al PP, on els moderats -una corrent que orbita a l'entorn del president gallec, Alberto Núñez Feijóo, deflí fallit de Rajoy- observen encara amb prudència els moviments de Casado.El líder del PP va salvar el match ball del seu futur a les autonòmiques i municipals del maig després de la davallada al Congrés, i la recuperació de l'Ajuntament de Madrid va servir per calmar els ànims. Al consistori govern amb Ciutadans i té el suport extern de Vox, a qui ara el CIS augura un futur menys optimista que en els últims mesos . Casado i Rivera pugnen per atraure tots aquells vots que han anat a l'extrema dreta i per robar-se'n entre si tants com puguin si hi ha repetició electoral. Ho faran envoltats d'afins i explorant, si es dona el cas, aliances al Senat o en províncies petites. Tot sigui per evitar que Sánchez torni a la Moncloa de la mà d'Unides Podem i els independentistes.

