Desenvolupen una lent de contacte amb zoom que s'activa al parpellejar

Fer zoom amb la pròpia vista? Tenir una visió sobrehumana? Això serà possible d'aquí a dos anys, segons investigadors de la Universitat de San Diego, a Califòrnia. Tal com explica El País , aquest equip ha creat dues lents de contacte robòtiques que es controlen a través de petits moviments musculars i, amb un sol parpelleig, poden apropar i allunyar objectes amb un efecte zoom.Les dues lents estan fetes de polímers electroactius, és a dir, que es poden expandir quan se'ls aplica una corrent elèctrica. Quan el polímer es torna més convex, la lent enfoca de manera efectiva. No cal, com passa amb les càmeres, clicar cap botó, sinó que la pròpia lent detecta els senyals electrooculars (la intensitat del moviment dels ulls i les parpelles que permeten mesurar l'estat dels músculs).De tota manera, el sistema encara es troba en una fase preliminar. Segons apunten els investigador, no hi ha risos ni efectes secundaris, i l'únic problema seria que la lent deixés de funcionar o de fer bé el zoom. A dia d'avui, grans marques com Samsung han demanat patents per poder produir lents de contacte intel·ligents que puguin, per exemple, tenir una càmera incorporada, una unitat de visualització o sensors d'impressió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor