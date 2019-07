El TSJC tomba un dels punts estrella del pla de Colau per regular el turisme

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat nul·la la normativa que obliga els hotelers barcelonins a reduir un 20% les places hoteleres disponibles si decideixen fer una gran reforma del seu establiment, segons ha avançat La Vanguardia La norma és un dels punts principals del Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT), que ara serà revisat pel govern de Colau, després de l'entrada del PSC a l'executiu. De fet els socialistes, i també ERC, havien estat crítics amb l'aprovació del punt ara suspès pel TSJC, tot i que les dues formacions van aprovar el pla.Així doncs, la decisió del TSJC pot accelerar la pesa de decisions del govern municipal en relació a la revisió del pla, però si el consistori presenta recurs judicial contra la sentència, el PEUAT podria continuar vigent tal com està redactat fins que aquest recurs es resolgués.La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha confirmat que l'Ajuntament ha rebut diverses sentències en les darreres hores contràries a retallar el número de places en funció de les obres de reforma dels establiments.Amb tot, Sanz ha volgut destacar que totes les sentències judicials emeses fins ara pels tribunals reconeixen la potestat de l'Ajuntament per regular l'activitat turística a través del PEUAT, tot i que algunes apostin per la nul·litat d'algun dels seus articles.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor