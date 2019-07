Cs porta al TC la fórmula d'acatament dels diputats independentistes

La portaveu de Ciutadans al Congrés, Lorena Roldán, el diputat Edmundo Bal i la diputada Sara Giménez han presentat aquest presenten un recurs d’empara al Tribunal Constitucional (TC) per la fórmula d’acatament de la Constitució dels diputats independentistes a la sessió constitutiva del Congrés i el Senat. En declaracions a la porta del TC, Roldán ha qualificat d’”esperpent” les “fórmules” que van utilitzar els diputats independentistes, que al seu entendre “el que feien era mofar-se de la Constitució i humiliar tots els espanyols”.“Crec que s’ha de sentir molt impune per muntar aquest tipus d’espectacle” perquè “saben que són els socis prioritaris de Sánchez i que són intocables sota la protecció del cap de la banda”, ha assenyalat en referència al president del govern espanyol en funcions.Roldán també ha acusat la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, d’haver posat “la presidència del Congrés al servei dels interessos de Sánchez” per negar-se a considerar no vàlids els acataments dels diputats independentistes.“Batet ha confós acatar la Constitució amb atacar la Constitució”, ha dit Roldán, però “hi ha doctrina del Tribunal Constitucional que diu que l’acatament

