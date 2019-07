Buch torna a recriminar a Colau una «actitud erràtica i negligent» en matèria de seguretat

El conseller d'Interior, Miquel Buch, celebra el canvi de rumb de les polítiques de seguretat a l'Ajuntament de Barcelona -ara de la mà del tinent d'alcaldia, Albert Batlle-, i ha recriminat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que en aquesta matèria hagi pogut tenir una "actitud erràtica i negligent". Buch ha parlat en termes generals de determinats representants públics que -concretament preguntat per Colau- busquen "fer política i partidisme" quan es parla de seguretat i emergències, i ho ha lamentat: "En molts camps es pot fer política, però en qüestions de seguretat i emergències s'ha de treballar".Buch ha celebrat, doncs, que el nou tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona "hagi canviat l'actitud", tot i que ha precisat que el Departament d'Interior sempre ha estat al costat del consistori. Allò que el conseller sí que ha volgut recordar de forma evident és que fins el 2016 van baixar els índex delinqüencials a la ciutat, però que a partir d'aquest any, ja en ple govern dels comuns, van augmentar. Per pal·liar aquest efecte, ha dit, Interior ha hagut "d'intensificar la feina", tal com demostren les diferents campanyes que s'han portat a terme, en alguns casos en col·laboració amb la Guàrdia Urbana.En aquest sentit, Buch ha volgut deixar molt clar que "els Mossos no han abandonat, ni Barcelona ni cap ciutat", tal com havia lamentat Colau arran de la manca d'agents a la ciutat, que finalment ara s'incrementarà gràcies a les noves promocions. El problema, ha precisat el conseller, és que el cos policial català està a "menys 2.000 agents", una situació provocada pels vuit anys sense promocions que, segons ha denunciat, han causat estralls al conjunt del país: "No és que en necessita més Barcelona, sinó que en necessita més Catalunya".El conseller, doncs, ha demanat a Colau parli amb "responsabilitat" i sense fer política, de la mateixa manera que ha intentat fer ell des que exerceix el càrrec de conseller d'Interior: "Jo des del primer moment he estat responsable i he tingut una actitud de respecte a totes les institucions d'aquest país".Aquest dimarts, Colau va reunir-se amb el Govern per treballar diferents aspectes entre administracions, entre els quals la seguretat, i va afirmar -en resposta a les valoracions de Buch, que afirmava que l'Ajuntament de Barcelona havia tingut "relaxació" a l'hora d'actuar contra la venda ambulant" -, que aquestes paraules eren "impròpies". L'alcaldessa va aprofitar per recordar les seves desavinences amb el conseller i va recordar les picabaralles sorgides arran de la reclamació de més Mossos d'Esquadra a Barcelona. "Ens hem sentit molt sols", va assegurar.

