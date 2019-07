​Un restaurant de Granollers utilitza la cuina per integrar menors no acompanyats

En un moment en què s'han aixecat algunes veus crítiques envers els MENA (menors estrangers no acompanyats), existeixen mostres que oferint-los els instruments necessaris aquests joves poden construir-se un futur a casa nostra. Amb aquest objectiu, el restaurant DO de Granollers imparteix cursos de cuina per a nois i noies estrangers tutelats per la Generalitat, i també per d'altres amb situacions complexes o que procedeixen de centres de menors com el de Quatre Camins."Molts no tenen família ni papers i alguns fins hi tot presenten addiccions", assegura David Vázquez, propietari de l'establiment i president del Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental . El cuiner assegura que l'únic que necessiten és "una oportunitat" i apunta que el 90% dels participants acaben trobant feina, sobretot gràcies a les pràctiques que duen a terme en algun dels 300 restaurants adherits al gremi que hi ha en aquesta comarca.El restaurant Denominació d'Origen (DO) de Granollers s'ha convertit en un oasis enmig del desert per a molts joves amb situacions familiars i vides complexes. Des de fa més de deu anys, l'establiment ofereix cursos de cuina per a nois i noies menors d'edat que no s'han tret l'ESO i d'altres d'entre 17 i 25 anys que procedeixen de centres de menors o que han emigrat del seu país i ara es troben sota la tutela de la Generalitat."Normalment són joves que tenen problemes familiars, que no tenen els pares aquí i estan sols, que presenten addiccions o que simplement estan rebotats amb el sistema tradicional", explica David Vázquez.El restaurador reconeix que les primeres setmanes sempre són complicades, però remarca que al final la majoria dels estudiants acaben adaptant-se. "En començar sempre hi ha una barrera, però quan agafen confiança tot millora perquè tenen moltes ganes de formar part de la societat que moltes vegades els rebutja", indica.En aquests sentit assegura que aquests cursos són una forma "d'acompanyar-los perquè quan tinguin la majoria d'edat puguin trobar feina al carrer". Així, remarca que el 90% dels participants acaben inserint-se en el sector de l'hostaleria, sobretot gràcies a les pràctiques que duen a terme en algun dels 300 establiments del Vallès Oriental que estan adherits al gremi.El cuiner detalla que cada any participen en aquestes sessions un centenar de joves. "No els intentem ensenyar a cuinar, el que fem és explicar-los quina és la dinàmica d'una cuina, com funciona l'ofici, els ajudem a ser organitzats i a partir d'aquí van aprenent", comenta el president del gremi que assegura que també els donen l'oportunitat d'aprendre l'ofici de cambrer.Vázquez lamenta el recel que existeix envers aquests col·lectius perquè tot i que admet que hi ha un percentatge molt baix que no encaixa i amb el qual és complicat treballar, indica que en la majoria de cassos el resultat és satisfactori. "El que s'hauria de fer és potenciar el vincle amb el territori perquè els veïns i veïnes dels llocs on s'estableix un centre de menors poguessin conèixer aquests nois i noies i crear sinergies", considera.Ramon Selva, exalumne del curs i treballador actual del restaurant DO, assegura que aquesta experiència li va "canviar la vida". Afirma que malgrat que va haver de passar un temps al centre de menors de Quatre Camins, va formar-se i actualment té una bona feina. "Vaig treure'm la ESO i el grau mig i aquí estic", comenta Selva que assenyala que és una oportunitat "per fomentar el voler estudiar i aprofitar el temps".Per la seva banda, Said Elbarnusi, un dels MENA que està duent a terme aquest curs, explica que va arribar fa uns mesos amb una pastera procedent de Tànger. "M'agrada la cuina, ja havia treballat al meu país i m'agradaria poder ser xef", assegura el jove de disset anys que es mostra amoïnat perquè en tres mesos complirà els divuit. "No se que faré, on dormiré, com menjaré", lamenta Elbarnusi.Afegeix que quan acabi el curs de Granollers començarà un altre a Santa Coloma. "Només vull treballar i enviar diners a la meva família, només vull ajudar-los", remarca el noi que actualment està dormint en un centre de Vilanova i la Geltrú.Explica que cada dia, ell i un company agafen el tren i fan més d'una hora de trajecte per anar fins al restaurant DO de Granollers. "Abans estàvem més a la vora perquè dormíem en un centre de Vilanova del Vallès, però no ens hi volien, el van tancar i ens van traslladar", explica.Fonts municipals consultades per l'ACN han assegurat que el passat mes de novembre el Govern va decidir ubicar una trentena de joves a la casa de colònies de la Masia de Can Rabassa de Vilanova del Vallès. Detallen que la Fundació Diagrama, que es l'entitat que la DGAIA va contractar per atendre aquests joves, va signar un acord de sis mesos amb la casa de colònies - que té una concessió municipal-."Es podia renovar si ho deien tres mesos abans, però van passar els sis mesos i no van demanar cap renovació" apunten els responsables municipals que indiquen que per aquesta raó els trenta menors van ser reubicats en d'altres punts del territori.

