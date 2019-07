Aena nomena nous directors dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell

Els aeroports de Girona-Costa Brava, Reus i Sabadell tindran, a partir del 20 de setembre, nous directors. Vicent Pallarés, actual director de Reus, ha estat nomenat per Aena nou responsable del de Vilobí d'Onyar en substitució de Lluís Sala, que es jubila. Juan Crespo Sánchez assumirà la direcció del de Reus i cessa com a director del de Sabadell, on serà rellevat per José Andrés Domínguez.Pallarès és diplomat en Relacions Laborals i llicenciat en Ciències del Treball per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Ha fet el Programa de Direcció General per IESE i el Màster de Gestió d'Empreses (MBA) i el Postgrau de Gestió de Recursos. Compta amb una àmplia experiència en gestió aeroportuària com a director de l'aeroport de Reus, càrrec que ha ocupat des de setembre de 2001. A les instal·lacions, a més, ha exercit diferents responsabilitats des de la seva arribada el 1990.Durant la seva etapa com a director, s'ha fet la remodelació de totes les infraestructures aeroportuàries, la implantació massiva de vols de baix cost i l'obertura al mercat rus, juntament amb la consolidació de la touroperació britànica tradicional i la certificació de l'aeroport per AESA, entre d'altres.Per la seva banda, Sala, deixarà el càrrec per jubilació després de deu anys. Va arribar a Aena l'any 1991, que es va incorporar a l'aeroport del Prat i on va exercir diversos llocs de responsabilitat.Crespo és Enginyer en Organització Industrial i Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha realitzat el Màster en Gestió i Direcció Aeroportuària i Aeronàutica del Aeronautical Business School.Es va incorporar a Aena el 2001, a l'aeroport de Barcelona, on ha exercit diferents llocs de responsabilitat al departament d'Enginyeria i Manteniment (2001-2012) i com a Executiu de Servei (2012-2017). Actualment i des de setembre de 2017, dirigeix les instal·lacions de Sabadell.Finalment, José Andrés Domínguez és Enginyer Tècnic Industrial i Enginyer Superior en Automàtica i Electrònica Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha realitzat el Màster d'Instal·lacions en Edificis per la Fundació Politècnica de Catalunya.Es va incorporar a Aena el 1998, a l'àrea d'Enginyeria i Manteniment de l'aeroport barceloní, on ha exercit diferents responsabilitats, entre les quals destaquen haver estat cap de la secció de baixa tensió (2003-2005) i cap del departament d'energia elèctrica (2007-2008). En l'actualitat i des de setembre de 2008, és responsable del departament de sistemes elèctrics del Prat.A més de la seva experiència, de la seva última etapa destaca la participació en la posada en funcionament del sistema d'energia associat a la inauguració de la T1, la participació en l'obtenció de la Certificació de l'aeroport, la modernització de les instal·lacions de la Terminal T2 o la implantació de tecnologies eficients que millorin el servei reduint el consum.

