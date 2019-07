Trànsit alerta del risc penal a la carretera davant del repunt d'accidents mortals el juliol

El Servei Català de Trànsit suma més elements de conscienciació al pla de xoc que, conjuntament amb els Mossos d’Esquadra, està portant a terme per frenar l'elevada sinistralitat i mortalitat que hi està havent aquest estiu a les carreteres catalanes. Per això, el Departament d'Interior ha signat un acord amb l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per recordar en espais municipals que la conducció temerària arrossega conseqüències penals i personals.Ho ha anunciat el conseller d’Interior, Miquel Buch, després de signar el conveni amb les entitats municipalistes. La campanya, que consisteix en l'acció comunicativa “...seràs tu el següent?”, es conforma d'una sèrie de cartells figuratius on es llegeix el delicte de persones que han hagut de complir anys de presó per vulnerar normes de circulació. Un mirall al mig del cartell convida els ciutadans a reflexionar sobre la seva actitud a la carretera, i si ells podrien ocupar aquest lloc, també amb conseqüències penals.I és que, segons ha recordat Buch, durant aquest juliol ja hi ha hagut 18 víctimes mortals, i una última setmana especialment preocupant amb deu persones mortes, víctimes d'accidents de trànsit, en els últims vuit dies. “El període d'estiu agrupa un 23% de la mortalitat a les carreteres catalanes i demanem màxima precaució”, ha alertat, i ha recordat que les principals causes d'accidentalitat segueixen sent les distraccions, la velocitat i l'alcohol. “Volem fer reflexionar la ciutadania que les imprudències a la carretera es paguen, i es paguen molt cares”, ha assegurat el conseller.Joan Carles Molinero, cap de la Comissaria general de Mobilitat dels Mossos, ha assegurat que dels 15 accidents mortals que hi ha hagut aquest juliol -amb 18 víctimes-, com a mínim 11 es podien haver evitat: "Sis accidents mortals van ser per distracció o manca d'atenció del conductor, bàsicament pel mòbil; tres accidents més han estat per infraccions greus de conductors, i tres més per excés de velocitat. Tan sols dos accidents mortals han estat per una errada humana del conductor".Entre aquests, Molinero ha destacat la "negligència molt greu" de l'accident de Xerta, on van morir tres persones, entre les quals una nena de tres anys que no circulava, ni amb cadireta ni amb cinturó de seguretat. O el sinistre de la C-17 a Mollet, en què el conductor va avançar un vehicle en línia contínua mentre mirava un vídeo de Youtube amb el mòbil i, com a conseqüència d'això, va provocar la mort d'un motociclista que circulava correctament en sentit contrari. "Aquestes actituds negligents i temeràries provoquen que el nombre d'accidents mortals del país estigui en una xifra important", ha destacat.Des de principis d'any ja hi ha hagut 98 víctimes mortals, 18 de les quals el mes de juliol. Així mateix, 467 persones estan complint condemna a presons catalanes per delictes vinculats amb la seguretat del trànsit.Segons el Director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, la campanya ha estat abanderada per Mossos, per tal d'evitar arribar al nombre de morts de l'any passat. "Estem quatre víctimes per sota del mes de juliol de l'any passat, però no volem que es repeteixi", ha remarcat.Tant l'ACM com la FMC han celebrat l'arrelament de la campanya a nivell municipal. David Saldoni i Rogeli Salvador de la Cruz han considerat "molt important" apropar la conscienciació al volant, i més en aquest moment de repunt de la sinistralitat. "Tots som candidats a morir i tots som candidats a matar", ha alertat Saldoni, que ha posat de manifest la importància d'evitar distraccions o la sensació del "jo controlo".Els cartells se situaran a oficines d'atenció a la ciutadania, espais públics i ajuntaments. D'aquesta manera, eixamplarà el seu marc d'acció, que fins el moment es limitava a les comissaries.

