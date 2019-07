Un reclús mor en una baralla a una presó d'Alacant

La Policia nacional espanyola ha detingut un intern de la presó de Fontcalent, a Alacant, per la mort del seu company de cel·la després d'una discussió ocorreguda aquest dilluns a la nit entre tots dos, segons informa el Diari la Veu. L'arrestat, un home de 37 anys, es troba en les dependències policials per un presumpte delicte d'homicidi mentre s'investiga el cas.El succés va ocórrer sobre les 23.30 hores a l'interior de la cel·la d'un dels mòduls de la presó de Fontcalent per una discussió entre tots dos presos que va derivar en una baralla per causes que no han estat precisades. La víctima tenia 57 anys.Des d'Institucions Penitenciàries han confirmat la detenció del reclús, han explicat que el succés es va produir quan les cel·les estaven ja tancades i han indicat que la policia s'ha fet càrrec de les diligències.Segons la versió del pres detingut, en la discussió va empènyer el seu company de cel·la, que va caure i es va colpejar. Els funcionaris es van personar en la cel·la i van avisar els metges, que van confirmar la defunció, després de la qual cosa es van comunicar els fets a la Policia Nacional.Agents de policia es van desplaçar fins a la presó, on es van entrevistar amb el metge de guàrdia i els funcionaris, i van traslladar a l'intern fins a les dependències policials, on roman ara en qualitat de detingut.

