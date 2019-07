​Josep Huguet i Anna Simó no aniran a la manifestació de la Diada

No aniré a una manifestació que per primera vegada una colla d'exaltats vol convertir en un aquelarre purificador contra els traïdors.

O bé abans de l'11 aquesta música anti partits i especialment anti ERC s'atura o bon vent. I porto manifestant-me des dels inicis dels 70 — Josep Huguet (@Josep_Huguet) July 30, 2019

Fa dies que he pres la mateixa decisió, després de més de 30 anys — Anna Simó 🎗 (@AnnaSimo) July 30, 2019

Dos exconsellers d’ERC, Josep Huguet i Anna Simó, no aniran a la propera manifestació de la Diada, convocada per l’ANC, tal com han anunciat els dos a Twitter. L’anunci és fruit de la polèmica resolució de l’entitat de no convidar representants polítics a l'espai reservat per a personalitats a la concentració de la Diada de l'11-S d'enguany. Aquesta decisió de l’ANC arriba després que s'hagin exemplificat les discrepàncies estratègiques entre les diverses formacions independentistes, com en el cas del pacte a la Diputació de Barcelona i en diversos ajuntaments, i que va d'acord amb l'exigència ja expressada per l'entitat als partits per "deixar enrere les lluites internes i treballar la unitat". De fet, l'organització ja va anunciar que l'11-S giraria al voltant d'aquesta reivindicació.Les primeres veus crítiques ja s’han pogut escoltar. Algunes, com les de Josep Huguet, molt dures.Huguet, en una piulada a Twitter, ha anunciat que no anirà a la manifestació i ha definit els organitzadors com “una colla d'exaltats que vol convertir la Diada en un aquelarre purificador contra els traïdors”. I ha afegit: “O bé abans de l'11 aquesta música anti partits i especialment anti ERC s'atura o bon vent. I porto manifestant-me des dels inicis dels 70”.Posteriorment, en una entrevista a RAC1 , ha explicat que la seva posició és "personal" i que el problema és la música de fons contra els partits polítics en particular, i ERC en concret.L’exvicepresidenta del Parlament, Anna Simó, li ha respost en la mateixa línia: "Fa dies que he pres la mateixa decisió, després de més de 30 anys”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor