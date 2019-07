El Congrés torna a vetar la comissió d'investigació del 17-A i la compareixença de Sánchez

Veto del Congrés dels Diputats a la comissió d'investigació sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. La mesa de la cambra baixa ha rebutjat la petició formulada per ERC i Junts per Catalunya (JxCat), que sol·licitaven que el Congrés habilités una anàlisi exhaustiva de la relació de l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es-Satty, amb el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) arran de les últimes revelacions periodístiques sobre el cas. La mesa, que en el passat ja havia evitat obrir una investigació parlamentària, s'hi ha tornat a oposar amb l'argument que les activitats del CNI ja se sotmeten a escrutini a la comissió que controla els crèdits destinats a fons reservats.La petició tramitada per ERC i JxCat també incloïa les compareixences del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, així com dels ministres d'Interior i Defensa, Fernando Grande-Marlaska i Margarita Robles, respectivament, així com la directora del CNI. La mesa de la cambra baixa ha tombat les sol·licituds de compareixences.

