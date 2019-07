Cinc diputats catalans assumeixen presidències de comissions al Congrés

Encara amb el dubte sense resoldre de si la legislatura arrencarà el vol o bé hi haurà noves eleccions el 10 de novembre, el Congrés ha constituït les comissions i repartit les presidències. El PSOE n'ocuparà 17, el PP 6, Ciutadans i Podem cinc cadascun i ERC i el PNB una. Del còmput total, quatre diputats catalans assumiran una presidència de comissió.Les tres principals, perquè estan adscrites a ministeris i, per tant, tenen caràcter legislatiu, les ocupen el diputat d'ERC Joan Capdevila, que es farà càrrec de la d'Indústria, Comerç i Turisme; la del diputat dels comuns Joan Mena, que presidirà la de Ciència, Innovació i Universitats; i la de Juan Carlos Girauta, de Ciutadans, que estarà al capdavant de la Defensa. A més a mes, el dirigent de la formació taronja José María Espejo-Saavedra presidirà la comissió de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. El diputat socialista per Tarragona Joan Ruíz presidirà la de Discapacitat.Aquest dimarts s'han constituït un total de 28 comissions i set més es formaran al setembre. La majoria de les que s'han pogut constituir i posar en marxa ho han fet gràcies a un acord segellat entre el PSOE, el PP, Ciutadans i Unides Podem i els membres han estat escollits per assentiment.Tot i això, hi ha hagut quatre d'aquests òrgans en els quals Vox ha presentat candidatures i el PSOE, que pretenia evitar que fossin escollits els de Santiago Abascal, ha presentat als seus propis aspirants i ha sol·licitat que fossin votats en urna. El seu objectiu: que quedés constància de què els candidats de Vox eren escollits només amb els vots de PP i de Ciutadans, que mai han compartit el veto que propugnen els socialistes.De fet, els candidats del PSOE han estat derrotats a les comissions d'Agricultura, Indústria i Treball, en les quals Vox ha obtingut vicepresidències segones, i ha aconseguit també la secretaria segona de la de Sanitat. En dues d'aquestes comissions, les diputades de Vox assignades compartiran taula amb presidents d'ERC i del PNB, en el cas d'Agricultura.Els presidents de comissió cobren un complement salarial al mes de 1.516,76 euros en concepte de despesa de representació, els vicepresidents 1.108,95 euros i els secretaris 739.30.

