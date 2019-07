Els manters aguanten el pols a Batlle

La presència d'onze unitats policials al llarg dels 700 metres que separen el Museu d'Història de Catalunya de la plaça del Mar, al passeig Joan de Borbó de Barcelona, són la imatge que resumeix el nou operatiu policial permanent contra la venda ambulant liderat per l'Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració del Govern i l'Estat. Cinc vehicles dels Mossos, quatre de la Guàrdia Urbana i dos de la Policia Portuària evitaven aquest dimarts a la tarda la presència de venedors.L'actuació policial, però, no s'ha limitat a l'observació i la prevenció, ja que la Guàrdia Urbana ha entrat aquesta tarda a la ronda Litoral per detenir tres manters , a qui la policia local acusa d'un delicte contra la propietat industrial i un altre de desordres públics. Tot i la detenció, la presència de venedors al passeig Joan de Borbó, una de les zones habituals de venda, era nul·la i tampoc s'han deixat veure al centre de la ciutat. L'estratègia de saturació policial s'allarga cada dia fins a les deu de la nit. En l'estrena del dispositiu, aquest dilluns, els manters van fer acte de presència al front marítim a partir d'aquesta hora. Abans s'havien refugiats en estacions de metro, com la de la Barceloneta.El Sindicat Popular de Venedors Ambulants explica aque els manters no deixaran de vendre. "No tenim cap alternativa", assegura el seu portaveu Mame Mor, en referència als obstacles que posa la llei d'estrangeria per a l'accés al mercat laboral de les persones migrades.Mor reconeix que el nou operatiu liderat pel tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle - i avalat per l'alcaldessa, Ada Colau -, ha provocat una reducció de la seva activitat, però llança un missatge al govern municipal: "Hem fet un pas enrere per després fer-ne dos endavant". Dit d'una altra manera, el sindicat no tira la tovallola.El col·lectiu xifra en 500 la quantitat de persones que es dediquen a la venda ambulant a Barcelona mentre que el dispositiu policial permanent compta amb un centenar d'agents dels Mossos, la Guàrdia Urbana i la Policia Portuària.El sindicat confia que la seva superioritat numèrica permeti als venedors esquivar l'estructura del nou operatiu. "A nosaltres ens és igual vendre al passeig Joan de Borbó que a qualsevol altre lloc de la ciutat", afirma un altre dels portaveus del col·lectiu, Lamine Bathily.Els manters estudien ara de quina manera poden reorganitzar els punts de venda i ja preparen una resposta a l'aposta per la via policial que l'Ajuntament ha posat sobre la taula per frenar la venda ambulant.Les fonts del sindicat consultades perreconeixen que l'acord entre l'Ajuntament i el Govern per abordar la venda ambulant com un problema d'inseguretat ha generat neguit al col·lectiu, però asseguren que l'increment d'efectius policials entrava dins les seves previsions."Cada estiu passa el mateix. Hi ha més venedors perquè és l'època en què es treballa més i també hi ha més turistes", resumeix Bathily. En aquest sentit, al sindicat han caigut especialment malament les declaracions de Batlle sobre l'afectació de la venda ambulant sobre el turisme i també el fet que Colau no l'hagi desacreditat.Bathily retreu al govern municipal que consideri la venda ambulant com un problema d'imatge i insta el consistori a preocupar-se pel model turístic de la ciutat. "Molestem més nosaltres que el model turístic que hi ha a Barcelona?", es pregunta.Des del sindicat acusen l'Ajuntament de promoure "polítiques racistes" i avisen que responsabilitzaran l'executiu de Colau de qualsevol incident que pugui tenir lloc en el marc del nou dispositiu policial desplegat a la ciutat.

