Els Bombers donen per extingit l'incendi de Capellades, que ha afectat 56 hectàrees

Donem l'incendi forestal de Capellades per CONTROLAT.



Hi continuarem treballant amb dotacions tant terrestres com aèries.



La nova fase de l'incendi ens permet alliberar recursos operatius.#IFCapellades #bomberscat @agentsruralscat — Bombers (@bomberscat) July 26, 2019

L'incendi de Capellades aquest dijous al matí Foto: ACN

Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit aquest dimarts, cap a tres quarts de set de la tarda, l'incendi de vegetació forestal de Capellades (Anoia) que cremava des del dimecres de la setmana passada. El foc es va originar per l'incendi d'un vehicle al quilòmetre 38,2 de la carretera C-15, en direcció Igualada. El cos d'extinció d'incendis va donar les flames per estabilitzades el divendres 26 de juliol, cap a les nou del matí, i unes hores més tard ja les consideraven controlades. Des d'aleshores s'han fet tasques d'extinció i vols de reconeixement per assegurar que no quedessin punts calents i finalment, aquest dimarts a la tarda, el foc s'ha donat per extingit.Segons les darreres dades facilitades pel cos d'Agents Rurals, l'incendi ha cremat una superfície de 56,10 hectàrees de vegetació, la major part forestal, de les quals 53,89 pertanyen al PEIN Valls de l'Anoia (Pla d'Espais d'Interès Natural). L'incendi de Capellades cremava des de dimecres a la tarda. A mig matí ja l'havien estabilitzat després que 35 dotacions del cos hagin treballat durant la nit per fixar el perímetre del foc, que es va encendre a causa d'un vehicle avariat.El foc es va controlar després que dijous no es van registrar represes importants, un dels temors que tenien els Bombers. El cap de l'operatiu, Albert Ventosa, ja reconeixia que l'escenari un cop superat el migdia de dijous era "més optimista".L'incendi va començar dimecres a un quart de set de la tarda. L'origen va ser l'incendi d'un vehicle al quilòmetre 38 de la C-15, al costat d'un talús arbrat. El foc es va començar a propagar pel bosc en sentit nord, empès per la marinada suau que bufava a la zona i la sequedat de l'ambient. La conductora del vehicle va avisar al 112 que el seu cotxe accidentat s'havia incendiat i que el foc s'estava començant a propagar per la vegetació. Va ser lllavors quan els cosso d'emergència es van activar.

