Triple protesta en un hotel de Blackstone al Raval en plena «guerra» contra el fons d'inversió

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), l'associació de netejadores d'hotel Kellys i Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible han realitzat una nova protesta davant d'un hotel propietat de Blackstone, en una acció que han descrit com un pas més en la "guerra" contra el fons inversor. Així ho ha dit la portaveu de la PAH, Lucía Delgado.Desenes de membres de les tres organitzacions s'han concentrat a la porta de l'Hotel Hesperia Barcelona Ramblas per "fer saber als clients que el propietari de l'hotel on dormen fa fora de casa les famílies de Barcelona", ha explicat Delgado. "A més de fer fora les famílies vulnerables de casa seva, Blackstone està comprant hotels per especular", ha afegit.Càntics com "Si això no s'arregla, guerra, guerra, guerra" o "No s'entén, gent sense casa i cases sense gent" s'han fet sentir a l'entrada de l'edifici, l'únic hotel que Blackstone té a la ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor