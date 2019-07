VÍDEO La Guàrdia Urbana entra a la ronda Litoral per detenir tres manters

Primers detinguts en el marc del nou operatiu permanent impulsat per l'Ajuntament de Barcelona contra la venda ambulant. La Guàrdia Urbana ha entrat fins a la ronda Litoral per arrestar tres manters aquest dimarts entre dos quarts de set i les set de la tarda. Endavant Ciutat Vella ha difós imatges del dispositiu policial a través de les xarxes socials.La policia acusa els tres detinguts de delicte contra la propietat industrial i desordres públics. Habitualment les intervencions per venda ambulant no comporten detencions i, per tant, el motiu de l'arrest hauria estat l'acusació de desordres públics.La intervenció policial ha requerit tallar la ronda Litoral entre la sortida 22 en sentit Llobregat i la 21 en sentit Besòs durant cinc minuts.

